F1-eigenaar Liberty Media kondigt officieel overname MotoGP aan

Liberty Media is de eigenaar van de Formule 1, maar eerder dit jaar kwamen berichten naar buiten dat ze geïnteresseerd waren in een overname van de MotoGP. Dit is zojuist officieel bekendgemaakt.

Het Amerikaanse bedrijf zal zo'n 4,2 miljard euro betalen om grootaandeelhouder te worden van Dorna Sports. De promotor is sinds 1992 de eigenaar van de MotoGP-, Moto2- en Moto3-wereldkampioenschappen en heeft ook de touwtjes in handen in het wereldkampioenschap voor superbikes. Liberty Media neemt 86% van de aandelen over van de MotoGP en dus zal Dorna nog 14% behouden. "We zijn ontzettend blij om onze portfolio als leider in livesports- en entertainmentactiviteiten uit te breiden met de overname van de MotoGP," vertelde Liberty Media-president en CEO Greg Maffei. "MotoGP is een wereldwijde competitie met een loyale en enthousiaste fanbase, boeiende races en een hoog cashflow-genererend financieel profiel."

Europese Unie

De Europese Unie kan nog wel in de weg gaan zitten. Voormalig F1-eigenaar CVC Capital Partners was in 2006 al grootaandeelhouder van de MotoGP, maar werd ook grootaandeelhouder van de Formule 1 met uiteindelijk 71% van de aandelen. De Europese Commissie die verantwoordelijk is voor het EU-concurrentiebeleid, vond dat CVC op die manier een monopolie kreeg op motorsportwereldkampioenschappen in Europa. "Wanneer de twee populairste motorsportevenementen in de EU, de Formule 1 en de MotoGP, in handen komen van een en dezelfde eigenaar, dan bestaat het risico dat de prijzen voor de tv-rechten voor deze evenementen omhoog gaan en het aantal keuzes voor de klant omlaag," legde Neelie Kroes van de Europese Commissie uit in 2006. De Nederlandse politica was er tevreden mee dat CVC bereid was de aandelen in de MotoGP te verkopen om dat risico weg te nemen. Of Liberty Media ook door de EU gedwongen wordt om aandelen in óf F1 óf MotoGP te verkopen om de grootaandeelhouder te blijven van maar één wereldkampioenschap, is nog niet bekend.

