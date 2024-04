Circuit de Spa-Francorchamps, de gastheer van de Formule 1 Grand Prix van België, heeft een miljoenenplan opgesteld voor nieuwe renovaties aan de legendarische baan. Hiermee wordt er gehoopt op meer zekerheid over een toekomst in de koningsklasse.

De Belgische Grote Prijs maakt dit jaar voor de 69e keer deel uit van de F1-kalender. Naast twee races op Nivelles-Baulers en tien op Zolder zijn alle wedstrijden op Spa-Francorchamps gehouden. Er is wel vaak onzekerheid over een toekomst in de Formule 1 voor het circuit in de Ardennen. Wanneer er een contractverlenging wordt getekend, dan is dat vaak niet voor een lange periode. Spa-Francorchamps sloot afgelopen oktober nog een nieuwe deal, maar dat was alleen voor 2025. Er wordt wel flink geïnvesteerd in het circuit, zo is er in de afgelopen jaren naar schatting 80 miljoen euro gestoken in nieuwe tribunes, een verbrede uitloopstrook bovenop Raidillon, nieuwe grindbakken en verbeterde infrastructuur met bijvoorbeeld goede afwatering.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Van Overdijk over verbouwing pitcomplex Zandvoort: 'Voldoen weer aan de normen'

Nieuw project van 5 jaar

Hier bovenop zullen nog eens verbouwingen van zo'n 40 miljoen euro bij gaan komen. Dat liet het Circuit de Spa-Francorchamps weten aan verschillende Belgische media in een persconferentie. In een project van 5 jaar zal de infrastructuur verbeterd blijven worden, zoals renovaties van gebouwen in de paddock of zelfs het neerhalen van gebouwen in de paddock om meer ruimte te creëren. Er ligt momenteel naast Eau Rouge een rallycrossbaan, maar aangezien het FIA World Rallycross Championship nu weer racet op het Circuit Jules Tacheny Mettet neemt deze voor niks ruimte in. Daar zal een nieuwe fanzone worden geplaatst. Ook zullen de parkeerplaatsen en campings anders worden aangelegd en logischer worden ingedeeld. Daarnaast krijgt de baan zelf nog een nieuwe laag asfalt. Naar verluidt zal het circuit zelf het project bekostigen na een financieel gezien goed seizoen in 2023.

Gerelateerd