Officieel: Formule 1 verlengt contract Grand Prix van België tot eind 2025

Lars Leeftink

Vrijdag 13 oktober 2023 11:05 - Laatste update: 11:46

Op de Formule 1-kalender van 2024 stond de Grand Prix van België al, waardoor het in ieder geval duidelijk was dat de race op Spa-Francorchamps volgend jaar nog op de kalender zou staan. Nu blijkt dat de race er nog een jaar bij heeft gekregen van de Formule 1 tot eind 2025.

De afgelopen jaren stond de race in België bijna elk jaar wel onder druk. In 2022 werd het contract nog met een jaar verlengd, waardoor de druk er voor 2023 wederom op stond. Toch werd, door middel van het onthullen van de F1-kalender, duidelijk dat niet Zuid-Afrika maar België in 2024 gewoon weer op de kalender stond. Nu is dus bekendgemaakt dat dit in 2025 ook nog het geval zal zijn.

Toekomst GP België

Op de korte termijn zorgt dit ervoor dat de race op het historische circuit in de Ardennen een zekerheidje is. Toch valt het vooral op dat, in tegenstelling tot wat andere races krijgen, de contractverlenging niet voor meer dan twee jaar is. De meest recente contractverlengingen waren voor veel meer jaar, wat namens de Formule 1 wellicht nog steeds een boodschap is dat de race in België voor de lange termijn nog werk aan de winkel heeft. Daar waar de race op de korte termijn nu gered is, is de toekomst op de lange termijn dus nog verre van zeker. Ook de races in Nederland, Mexico, Monaco, Brazilië, Emilia-Romagna, China en Las Vegas staan tot eind 2025 onder contract.

2024

Voor 2024 zullen vooral de Grand Prix van Japan, Italië (Monza) en Groot-Brittannië zich zorgen moeten maken. De contracten van deze races lopen namelijk na volgend seizoen af, waardoor ze met onder meer Zuid-Afrika en nog heel wat andere landen zullen strijden om een plekje op de F1-kalender van 2025. België zal zich, voor het eerst in jaren, in ieder geval geen zorgen hoeven te maken volgend jaar.