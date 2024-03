Een opmerkelijk nieuwtje rondom de Grand Prix van België. Oplichters hebben namelijk in naam van de organisatie van onze zuiderburen geprobeerd om Formule 1-fans op te lichten met een zogeheten phishingmail. In de mail werd er een voucher ter waarde van vijftig euro aan 'gelukkige winnaars' aangeboden.

Anno 2024 proberen online criminelen op allerlei slinkse manieren geld af te troggelen van nietsvermoedende mensen. Inmiddels is het vaak gelukkig onder veel mensen wel duidelijk genoeg wanneer er iets niet te vertrouwen valt, maar soms is het nog lastig genoeg om op tijd te zien of iets te vertrouwen is. Oplichters hebben dit keer in naam van de Belgische Grand Prix op het Circuit Spa-Francorchamps geprobeerd om een slaatje te slaan uit de nietsvermoedende Formule 1-fan die - ogenschijnlijk - ooit de race in de Ardennen live is wezen bekijken.

Bank- en creditcardgegevens

Dat weet Motorsport.com te melden. In de mail krijgen Formule 1-fans een voucher aangeboden ter waarde van vijftig euro, die voor 'exclusieve merchandise van de teams' of 'speciale toegang tot digitale F1-content' ingewisseld zou kunnen worden. Reden: blijk van waardering voor de steun van de fans. Wanneer fans klikten op de mail van afzender [email protected], konden zij via een speciale claimknop in de mail de vijftig euro verkrijgen. Op de volgende pagina werden er echter allerlei bank- en creditcardgegevens gevraagd. Een duidelijk geval van oplichting, dus.

Waarschuwing van directrice

Vanessa Maes, directrice van de race, reageert en waarschuwt na de mail: "Sinds vanochtend hebben we vernomen dat er een frauduleuze e-mail is verstuurd waarin gebruikers worden uitgenodigd om op een link te klikken die bedoeld zou zijn om een cadeaubon van 50 euro te ontvangen. Dit is een poging tot phishing en we raden ten zeerste af om op deze link te klikken. In het algemeen vragen we onze klanten om uiterst voorzichtig te zijn wanneer ze om hun persoonlijke gegevens (met name bankgegevens) worden gevraagd. Spa Grand Prix vraagt nooit om vertrouwelijke informatie via e-mail om een geschenk van welke aard dan ook te verkrijgen."

