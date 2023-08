Brian Van Hinthum

Dinsdag 15 augustus 2023 08:48

De Grand Prix van België op Circuit Spa-Francorchamps is natuurlijk één van de favoriete circuits van de fans op de kalender. De toekomst van de race is echter nog altijd niet helemaal zeker, al lijkt Stefano Domenicali in ieder geval van plan om nog lang te blijven racen op het iconische circuit.

De laatste race voor de zomerstop zagen we de Grand Prix van België en de race in de Ardennen is zoals gebruikelijk één van de favoriete circuits op de kalender onder fans. Desalniettemin is het qua traditionele races steeds lastiger voor de FIA om plekken vrij te houden op de kalender. Organisatoren als die van Spa, Monza, Silverstone, Monaco en Zandvoort hebben moeite om mee te blijven doen met de grote bedragen die nieuwere circuits als Djedda, Qatar en Las Vegas neerleggen.

Artikel gaat verder onder video

Contract tot en met 2024

Om die reden blijft het onrustig rondom de toekomst van de wat klassiekere races, zoals de race op Spa-Francorchamps. De Belgen beschikken over een contract dat loopt tot en met 2024 en dus is het nog altijd afwachten wat er gaat gebeuren met de toekomst van de race bij onze Zuiderburen. Domenicali lijkt nu in gesprek met Sky Sports echter te hinten op een langere toekomst. "Volgend jaar zijn we weer in België. Maar zoals jullie weten, zijn we over de toekomst na aan het denken."

Lange toekomst

Domenicali vervolgt: "Het was heel goed om te zien dat ze hier hebben geïnvesteerd in de fans en dat is iets wat we altijd vragen van iedereen. Als je hier rondkijkt naar de omgeving, dan is het gewoon iets magisch. Ik denk dus dat er een lange toekomst voor België in het verschiet ligt", besluit de Italiaanse teambaas. Voorlopig lijkt het er dus op dat de fans kunnen blijven genieten van de race op Spa-Francorchamps.