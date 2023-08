Vincent Bruins

Woensdag 9 augustus 2023 09:34 - Laatste update: 10:28

De Grand Prix van België was een ontzettend nat raceweekend en meermaals werden sessies uitgesteld, omdat het zicht te slecht zou zijn om veilig te kunnen racen. De FIA en Pirelli zijn al bezig met mogelijke technische oplossingen, maar ook George Russell denkt mee.

Het evenement op Circuit de Spa-Francorchamps, de laatste Formule 1-wedstrijd die werd verreden voor de zomerstop, werd getroffen door de ene na de andere flinke regenbui. Dat viel natuurlijk te verwachten in de Ardennen, maar het zorgde er wel voor dat onder andere de Sprint op de zaterdag veel later werd verreden dan gepland. De coureurs hebben geklaagd dat de extreme wets van Pirelli eigenlijk nutteloos zijn, omdat de voornaamste reden van de vertragingen het zicht is en niet de baanomstandigheden. Wanneer er eindelijk geracet kan worden, omdat de spray dan niet meer zo hevig is, dan is het alweer tijd om te wisselen naar de intermediates.

Spatborden en super-intermediate

De FIA heeft spatborden gemaakt die bij de achterwielen worden gemonteerd, in de hoop daarmee de spray te verminderen. McLaren en Mercedes namen al deel aan een test op Silverstone die werd bekostigd door de autosportbond. Tijdens de eerste test bleek er nog altijd teveel spray te zijn, maar de resultaten kunnen gebruikt worden om de spatborden verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft Pirelli plannen om een zogeheten 'super-intermediate' te introduceren. Deze zou qua hoeveelheid water dat het kan afvoeren, tussen de intermediates en de extreme wets moeten liggen. Laatstgenoemde band wordt nu eigenlijk alleen achter de Safety Car gebruikt en raakt te snel oververhit. Russell biedt echter ook nog een mogelijke oplossing.

Op volle snelheid rijden

Het is de Mercedes-coureur opgevallen dat het langzaam rijden achter de Safety Car nauwelijks helpt om de grote hoeveelheid water van het circuit af te krijgen, maar dat op hoge snelheid rijden, zonder te racen, veel beter werkt. "Die vier ronden achter de Safety Car deden maar weinig voor ons," vertelde Russell over de Sprint tegenover onder andere GPFans. "Het was volgens mij net als in Japan [in 2022], waar we veel rondjes reden achter de Safety Car, en de omstandigheden verbeterden toen niet echt. Dus misschien is het een oplossing voor de toekomst, als ze ons toestaan om twee, drie of vier ronden op volle snelheid te laten rijden en dan de Safety Car weer op de baan te laten komen om het veld bij elkaar te brengen. Na twee ronden racen waren de omstandigheden namelijk veel beter."