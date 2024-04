Rosberg wijst naar 'smoesjes' van Hamilton: "Zegt elke keer dat het aan de afstelling ligt"

Nico Rosberg is van mening dat de Lewis Hamilton vooral de schuld bij anderen zoekt in plaats van dat hij naar zichzelf kijkt, nu hij wekelijks om de oren wordt gereden door teamgenoot George Russell. Laatstgenoemde is een stuk minder negatief over de W15, daarbij verslaat Russell zijn teamgenoot regelmatig tijdens de kwalificaties.

Als voormalig rivaal, maar vooral teamgenoot van Hamilton weet Rosberg hoe de Brit te werk gaat. In het kampioenschapsjaar van de Duitser kwamen ook de psychologische spelletjes aan de orde, waardoor Rosberg uiteindelijk aan het einde van 2016 zijn helm aan de wilgen hing. Hamilton vertrekt aan het einde van 2024 naar Ferrari en heeft daarmee het vertrouwen in Mercedes opgezegd. Toch lijkt het allemaal niet alleen aan de W15 te liggen, zo suggereert Rosberg. Hij vindt dat Russell het in 2024 simpelweg beter doet en de kampioen van 2016 vindt dan ook dat de excuusjes op beginnen te raken.

Smoesjes

Rosberg blikt bij Sky Deutschland terug op het sprintweekend in China en stipt het moment aan dat Hamilton op zaterdagmiddag tijdens kwalificatie bleef hangen in Q1. De zevenvoudig kampioen wees namelijk direct naar de afstelling van de wagen. "Lewis staat dit jaar 1-4 achter Russell in de kwalificatie en elke keer zegt hij dat het aan de afstelling ligt. Voor mij is dat een excuus. Hij heeft duidelijk een fout gemaakt - een fout die een zevenvoudig wereldkampioen niet zou mogen overkomen."

Verschil in afstelling is minimaal

Het team van Mercedes is nog altijd zoekende met de W15 en er is al aangekondigd dat het team diverse experimenten uitprobeert. Toch is dat volgens Russell een minimaal verschil. "We gingen allebei dezelfde kant op. Er is maar een klein verschil. We hebben allebei onze set-ups veel veranderd na de sprint, maar in dezelfde richting", zo vertelde de 26-jarige Mercedes-coureur. Rosberg stelt dat ook dat Hamilton misschien wel iets van zijn glans verloren is. "Hij maakt nu ook nog maar half deel uit van de Mercedes-familie. Op een gegeven moment zal Toto (Wolff) zeggen dat hij niet meer naar de data mag kijken."

