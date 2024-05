Toto Wolff hoopt dat de upgrades die Mercedes meebrengt richting de F1 Grand Prix van Miami, ervoor gaan zorgen dat het team weer voorin mee kan doen om de eerste podiumplek van 2024 te verzamelen.

In het persbericht van Mercedes blikt Wolff eerst nog kort terug op het weekend in China, dat voor Mercedes en zeker Lewis Hamilton geen groot succes was. "We hebben niet optimaal gepresteerd in China en hebben te veel set-up wijzigingen doorgevoerd voorafgaand aan de kwalificatie. Dit heeft ons gedurende het hele weekend op achterstand gezet, hoewel beide coureurs goed werk hebben verricht om punten mee naar huis te nemen."

Mercedes komt met upgrades in Miami

Wolff kan met blijdschap vertellen dat Mercedes voor het eerst dit seizoen een upgrade mee heeft genomen naar een raceweekend. Het raceweekend in Miami, een sprintweekend, is wellicht niet het ideale weekend om upgrades door te voeren. Wolff heeft het er met Mercedes toch op gewaagd. "We streven ernaar om een sterkere prestatie neer te zetten in Miami en de auto verder te optimaliseren. We zijn ons ervan bewust dat we meer snelheid moeten vinden en zullen dit weekend onze eerste kleine upgrades van het seizoen introduceren."

Drie races in de Verenigde Staten voor F1

Ook in 2024 staan er weer drie races in de Verenigde Staten op het programma: Miami, Austin en Las Vegas. Volgens Wolff laat dit zien hoe groot de sport is geworden in de Verenigde Staten, waar er toch ook vooral naar IndyCar en NASCAR wordt gekeken. "Dit benadrukt de impact van onze sport in de VS, en we kijken ernaar uit om op die groei voort te bouwen."

