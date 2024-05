Het Mercedes Formule 1-team lijkt steeds verder verwijderd te raken van het podium. Paddy Lowe, de uitvoerend technisch directeur van de Zilverpijlen tijdens de eerste succesvolle jaren, lijkt er geen vertrouwen in te hebben dat ze zich binnenkort kunnen herstellen.

Mercedes won het constructeurskampioenschap seizoen na seizoen van 2014 tot en met 2021 dankzij Lewis Hamilton en Nico Rosberg, voordat de eerstgenoemde bij het team werd vergezeld door Valtteri Bottas. Ook na het vertrek van Lowe in 2017 werden er dus nog wereldbekers binnengesleept, maar in 2022 kwam de titelreeks ten einde. Met de introductie van de technische reglementen waarbij het groundeffect een grote rol ging spelen kwam ook de dominantie van Red Bull Racing. Hamilton heeft sindsdien nog geen enkele Grand Prix gewonnen en verhuist voor 2025 dan ook naar Ferrari. George Russell schreef nog wel de wedstrijd in Brazilië van 2022 op zijn naam, maar komt dit seizoen, net als zijn teamgenoot, niet vaak meer in de buurt van het podium.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes ziet upgrades W15 werken: "Nu duidelijk beeld van wat we moeten doen"

Verkeerde weg ingeslagen

"Als ze niet te arrogant zijn, zullen teams die het goed doen, zeggen: 'Je moet rekenen op geluk in deze sport wanneer je een goede auto hebt en er niet vanuit gaan dat het altijd komt door je eigen genialiteit'," begon Lowe tegenover Autosport. "Dat is een boodschap die de meesten van ons door de jaren heen hebben geleerd. Mercedes heeft op aerodynamisch vlak een aantal verkeerde keuzes gemaakt. De hulpmiddelen die we gebruiken zijn ongelooflijk geavanceerd, zoals windtunnels en CFD [numerieke stromingsleer], maar tegelijkertijd ook zeer gebrekkig en alle teams zullen dit toegeven. Daarom is er altijd het risico dat je een weg inslaat die in het echt niet werkt en dan moet je je proberen te herstellen, en je kunt zien dat dit het geval is bij Mercedes. Dat is heel moeilijk om binnen een mum van tijd te doen."

OOK INTERESSANT: Steiner zag zijn voormalige coureur Magnussen over de grens gaan: "Genoeg is genoeg"

Maanden verloren

"Een team heeft enorme aantallen mensen, en allerlei machines voor het testen en evalueren van ideeën zouden dagelijks rondetijden moeten opleveren," vervolgde de in Kenia geboren Brit. "En als je concurrenten dat doen en je hebt zelf bijvoorbeeld drie, vier à zes maanden verloren voor wat reden dan ook, zelfs als je weer op het goede spoor zit, is het erg lastig om rondetijden te produceren op een hoger tempo dan de anderen, dus je blijft lang zo'n achterstand houden, terwijl je probeert deze terug te winnen. Wanneer ik kijk naar Mercedes, dan is dat de situatie waarin ze zich bevinden." Op de vraag of hij er vertrouwen in heeft dat Mercedes zich zal herstellen, antwoordde Lowe: "Misschien wel, misschien niet. Het kan nog erger worden."

Gerelateerd