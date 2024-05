Kevin Magnussen zit dicht tegen een schorsing aan nadat hij maar liefst vijf strafpunten bij elkaar sprokkelde tijdens de F1 Grand Prix van Miami. Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner bekritiseert de acties van de Deen en als hij nog bij het team zat, had hij hem verteld dat genoeg genoeg was.

Magnussen kwam naar Miami met vijf strafpunten achter zijn naam, drie voor het veroorzaken van contact met Alexander Albon in Saoedi-Arabië en twee voor het uitschakelen van Yuki Tsunoda in China. Hij kreeg er nog eens drie bij, toen hij kostte wat het kost Lewis Hamilton achter zich probeerde te houden in de Sprint op het Miami International Autodrome. Magnussen liep drie tijdstraffen op voor naast de baan terechtkomen en er voordeel uithalen, en één voor track limits. "Nico [Hülkenberg] sneed de chicane af en toen verloor ik de DRS. Nico had hem aan mij terug kunnen geven en dan zouden we makkelijk P7 en P8 zijn geworden. Maar in plaats daarvan was ik plots erg kwetsbaar richting Lewis," legde Magnussen naderhand uit. "Al die straffen waren volledig verdiend, daar is geen twijfel over. Maar ik moest het spel weer gaan spelen." Het veroorzaken van de crash met Logan Sargeant in diens thuisrace op de zondag leverde de Haas-coureur nog eens twee strafpunten op.

Negativiteit oproepen

"Op een gegeven moment moet sportiviteit een rol spelen in een sport," begon Steiner bij het Ziggo Sport Race Café. "En als je weet dat je alleen maar negativiteit oproept, dan kan je het een tijdje doen, maar naar mijn mening komt er een punt waarop je moet stoppen. Ik vond het sowieso maar raar, want Lewis had Nico toch nooit bijgehaald. [Magnussen] heeft zoiets van: 'Moet ik hem er zomaar langs laten?' Ja, hij is [voor een positie] aan het vechten, maar bochten afsnijden en zo is niet cool."

"Dat vind ik niet kunnen," vervolgde de man uit Tirol. "Kevin klaagde dat Nico de bocht had afgesneden om van hem af te komen in de DRS-zone, maar wat doet hij? Hij doet exact hetzelfde een ronde later. Het kan niet allebei tegelijk. Op een gegeven moment moet je een keer ophouden. In één race, in Djedda, kan het nog, maar als je dan zo doorgaat..." Gevraagd of hij als teambaas had gezegd dat het nu genoeg was, antwoordde Steiner duidelijk: "Genoeg is genoeg, ja."

