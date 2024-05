Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas en sinds dit seizoen zonder baan in F1, kan dit jaar wat gedetailleerder en van een afstandje kijken naar wat er in de koningsklasse allemaal is gebeurd. Steiner ziet Max Verstappen en Red Bull Racing momenteel nog domineren, maar denkt dat dit niet lang meer gaat duren.

Sinds in 2022 het nieuwe tijdperk is begonnen, is er voor Verstappen en Red Bull geen vuiltje aan de lucht geweest. In 2022 en 2023 won Verstappen dominant het kampioenschap, iets wat ook zo was voor Red Bull bij de constructeurs. In 2024 lijkt het niet anders te gaan zijn, maar onder meer dankzij het vertrek van ontwerper Adrian Newey en de geruchten omtrent teambaas Christian Horner en de toekomst van Verstappen is het toch een wat rumoeriger seizoen geweest dan de afgelopen twee jaar het geval was. De zorgen zijn er dan ook vooral buiten de baan en niet op de baan, ziet ook Steiner.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Steiner over beslissing Hamilton: "Dan zou hij Mercedes niet hebben verlaten"

Steiner over Red Bull en Verstappen in F1

Tegenover Sky Sports gaat Steiner in op de toekomst van de sport en vooral de dominantie van Verstappen en Red Bull, die volgens de Italiaan niet lang meer gaat duren. "Aan alle dominante periodes komt een eind. Ik vind het merkwaardig dat hij [Newey] volgend jaar al ergens anders aan de slag kan. Red Bull staat er goed voor. Op de korte termijn zal het geen groot verschil maken, want het concept staat al. De engineers halen al de beste prestaties uit deze zeer goede auto. Daar hebben ze Adrian niet voor nodig. Hij is er om voor de toekomst te plannen en niet om te overzien wat er op het circuit gebeurt."

OOK INTERESSANT: Voormalig F1-teambaas Guenther Steiner spant rechtszaak aan tegen Haas

Steiner kijkt naar 2026 voor einde dominantie Red Bull en Verstappen in F1

Volgens Steiner zal 2026 het moment gaan zijn waarop een ander team toe gaat slaan en de dominantie van Verstappen en Red Bull ten einde kan gaan komen. "Het heeft al invloed op 2026." Steiner ziet dat McLaren en Ferrari nu al serieuze uitdagers zijn van Sergio Perez en dat de auto gedurende dit jaar en volgend jaar ook al zo sterk kan worden dat coureurs als Lando Norris, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc een wat grotere uitdaging voor Verstappen kunnen gaan vormen. "Ik heb de hoop nog niet opgegeven dat er nog een paar gevechten zullen komen dit jaar."

Gerelateerd