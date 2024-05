George Russell is van mening dat het prima zou zijn als Max Verstappen de komende jaren naar Mercedes komt en zijn teamgenoot wordt. De Brit geeft verder ook zijn mening over Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey.

Sinds de onrust rondom Christian Horner zijn er veel geruchten over de toekomst van Verstappen, die een clausule in zijn contract zou hebben die verbonden is aan de toekomst van adviseur Helmut Marko. Daarbij is Verstappen vaak in verband gebracht dit jaar met een overstap naar Mercedes. Russell zegt in gesprek met Motorsport.com dat hij er geen problemen mee zou hebben als Verstappen Mercedes komt versterken. "Ik zou er helemaal voor zijn. Als je in 2022 bij Mercedes komt na de legendarische jaren en overwinningen van Lewis, dan is dat voor iedereen een enorme opgave om bij een team te komen waar hij al zo lang rijdt."

Russell maakt vergelijking met Hamilton

Russell weet hoe het is om teamgenoot van een wereldkampioen te zijn. De Brit is al een paar jaar teamgenoot van Lewis Hamilton, die vanaf 2025 zal gaan rijden voor Ferrari. "Ik geloof in mezelf en je moet het opnemen tegen de besten in dezelfde auto's en laten zien wat je in huis hebt, dus dan helpt het dat ik Lewis de afgelopen drie jaar als teamgenoot heb gehad. Hij is een geweldige teamgenoot geweest, zo'n geweldige coureur. We pushen elkaar elke week en ik denk dat het eerlijk is om dat te zeggen, dus ik zal Max verwelkomen, ik wil het opnemen tegen de besten." Vervolgens is Russell duidelijk dat hij de uitdaging met Verstappen wel aan wil gaan. "Iedereen wil bewijzen wat hij in huis heeft, dus laat het gebeuren!"

Russell over Newey

Over het vertrekt van Newey bij Red Bull Racing heeft Russell het volgende te zeggen: "Hij is iemand die ik respecteer. Hij is een legende in zijn eigen recht met alles wat hij heeft bereikt in de sport. Weet je, het verandert ons leven niet - tenzij er een geheim is en hij naar Mercedes komt, wie weet? Dus ik denk dat het geweldig was om te zien dat hij al 20 jaar loyaal is aan het team. Lewis is al 12 jaar bij Mercedes. Soms moeten mensen veranderen, een verandering is een frisse start voor beide partijen en het zal interessant zijn om te zien wat er verder gebeurt."

