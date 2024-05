Max Verstappen wordt dit seizoen plotseling met regelmaat in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, al lijkt het erop dat de Nederlander daar zelf weinig trek in lijkt te hebben. Martin Brundle denkt dat we hem volgend seizoen niet in een Zilverpijl hoeven te verwachten en spreekt van een 'complexe' situatie.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels is Adrian Newey vertrokken bij het team van Red Bull en zijn de geruchten dus opnieuw in een stroomversnelling gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Glazen bol

Ondanks de wilde geruchten, denkt Brundle in gesprek met Sky F1 dat we er niet op hoeven rekenen dat we Verstappen volgend jaar bij Toto Wolff in het team zien: "Het is een veel groter plaatje en heel complex. Max heeft gezegd dat je bij een beslissing om te vertrekken eigenlijk een glazen bol moet hebben om te weten hoe de motoren, het aerodynamicateam en vele andere factoren gaan zijn. Ik vraag me af of Team Verstappen een soort mogelijkheid heeft om eerder te vertrekken als ze onzeker zijn over de toekomst. In 2025 gaan de auto's vrijwel volledig hetzelfde zijn, dus ik ga er vanuit dat hij niet zomaar weg zal lopen van een potentieel volgend wereldkampioenschap."

Geld speelt geen rol

Overigens was het Verstappen zelf sloeg Verstappen de geruchten in Miami nog maar eens in de wind, door te zeggen vooral naar sportieve prestaties te kijken in plaats van het financiële belang: "Uiteindelijk, zelfs als dat al het geval zou zijn met 150 miljoen, dan nog is geld voor mij geen drijfveer om ergens anders naartoe te gaan. Ik ben ook al blij met wat ik momenteel verdien en daardoor draait het puur om performance. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik geïrriteerd zou raken als ik voor P5 of P6 zou rijden. In dat opzicht draait het puur om de prestaties. Toto weet dat ook, iedereen weet dat."

Gerelateerd