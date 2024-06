Max Verstappen en Red Bull Racing zullen het komende weekend tijdens de Grand Prix van Canada uit zijn op revanche na de domper waar het team tegenaan liep in Monaco. De Nederlander blikt vooruit op de negende race van het seizoen en verwacht echter dat het wederom geen gemakkelijke klus zal gaan worden.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Sergio Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam.

Lastige opgave

Werk aan de winkel, dus. De drievoudig wereldkampioen weet echter voorlopig nog niet helemaal hoe het eraan toe zal gaan in Canada. De Nederlander waarschuwt zijn fans en stelt dat het zomaar weer een lastige opgave voor de Oostenrijkse formatie kan gaan worden: We moeten afwachten hoe het daar gaat, ook omdat ze alles volgens mij opnieuw hebben geasfalteerd. Dat kan nog wel wat verrassingen opleveren, maar door de kerbs wordt dat waarschijnlijk ook niet ons sterkste weekend, al zal het wel beter moeten gaan dan in Monaco", vertelt de Red Bull-coureur tegenover Motorsport.com.

Problemen met de kerbs

Verstappen vertelt ook alvast dat het sowieso op circuits met een belangrijke rol voor de kerbstones moeilijk gaat worden voor de RB20 gedurende de rest van het jaar: "Alle circuits die hobbelig zijn of waar je de kerbs vol moet aanvallen, zullen lastiger voor ons worden. Dat geldt vooral voor stratencircuits, al krijgen we later in het jaar hopelijk een beter begrip van wat er aan de hand is. Of er op korte termijn een beslissing gaat volgen vanuit het team, dat durft de coureur uit Limburg niet te zeggen: "We moeten eerst begrijpen wat het is, want dat is tot nu toe duidelijk niet het geval geweest."

