Max Verstappen wil graag meedoen aan de 24 Uur van Le Mans. Er zijn echter een paar dingen die volgens hem opgelost moeten worden, voordat hij de uitdaging aangaat. De Red Bull F1-coureur ging er tijdens een persconferentie, waar ook GPFans bij aanwezig was, dieper op in.

Het contract van de Limburger met het Formule 1-team van de energiedrankfabrikant loopt aan het eind van 2028 af en het is nog maar altijd de vraag wat daarna in het verschiet ligt voor Verstappen. Op zijn wensenlijst staat de 24 Uur van Le Mans en in het verleden sloot hij een poging, samen met Fernando Alonso, niet uit. "Ik heb er al over gesproken met Fernando," vertelde de regerend wereldkampioen eind vorig jaar tijdens de Honda Racing Thanks Day. Alonso won Le Mans al twee keer tijdens zijn sabbatical van de Formule 1. "Hij zei dat als hij het weer doet, dat hij het alleen met mij wil doen. Dus ik had zoiets van: 'Dat is wel cool'."

Balance of Performance

Tegenover onder andere GPFans vertelde Verstappen dat hij contact heeft met bepaalde mensen voor Le Mans, maar naast de volle F1-kalender is er een aantal andere punten die verbeterd moeten worden, voordat hij de Franse klassieker gaat doen. "Momenteel is het voor mij denk ik te vroeg om mee te doen vanwege de nieuwe reglementen, en volgens mij moeten ze ook de BoP beter gaan regelen tussen de auto's. Naar mijn mening is het soms goed, maar soms ook slecht." Het FIA World Endurance Championship (WEC) waar Le Mans deel van uitmaakt, rijdt nog niet heel lang met de nieuwe Hypercar-reglementen. De BoP is de Balance of Performance, het kunstmatig zoeken naar het gelijkmaken van de auto's die van binnen en van buiten compleet verschillend zijn door bijvoorbeeld de ene fabrikant toe te staan wat meer vermogen te laten gebruiken en de andere fabrikant wat meer downforce.

Minimum gewicht

Verstappen denkt dat zijn gewicht ook een nadeel zal zijn. "Volgens mij moet er een minimumlimiet voor komen, omdat ik met al mijn spullen misschien 80 kilo weg, terwijl er andere coureurs zijn die 55 of 60 kilo wegen. Voor mijn gevoel, als je dan naar Le Mans gaat, maak je al geen kans meer. Je weet dat dat namelijk al een aantal tienden per ronde kost. Het is ongelooflijk, dat verschil. Dit zijn dus dingen die ze moeten gaan uitvogelen. In de toekomst wil ik er wel racen, het is een fantastisch evenement."

