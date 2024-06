Hyundai zou geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan de Formule 1. De Zuid-Koreaanse autogigant heeft volgens F1-journalist Joe Saward het doel om een huidig team over te kopen.

Het is Seoul-gevestigde Hyundai bestaat in sinds 1967, maar pas in 2014 begon de naam als fabrieksteam op te duiken in de internationale autosport. Het merk richtte meer dan een decennium geleden Hyundai Motorsport op in het Duitse Alzenau en is momenteel bezig aan haar elfde seizoen in het FIA World Rally Championship. Een rijderskampioen heeft Hyundai nog niet, al is Thierry Neuville wel vaak dichtbij gekomen met de tweede plaats in de eindstand van 2016 tot en met 2019 en de derde plaats van 2021 tot en met 2023. De Belg leidt momenteel het wereldkampioenschap met een voorsprong van 18 punten op Ott Tänak. Hyundai sleepte wel de constructeurstitel binnen in 2019 en 2020. De Zuid-Koreaanse fabrikant is ook actief geworden in de toerwagenracerij met onder andere de i30 N en de Elantra N, en heeft daarmee meerdere wereldkampioenschappen gewonnen. Hyundai Motorsport staat onder leiding van voormalig Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul.

Hyundai volgt Audi

Volgens Saward wil Hyundai niet als nieuwe Formule 1-constructeur vanaf nul beginnen, maar een huidig team overkopen, zo meldt Motorsport Week. Het zou daarmee het model van Audi volgen, het Duitse merk dat Kick Sauber vanaf 2026 overneemt en daarvan de motorleverancier wordt. Hyundai lijkt niet van plan te zijn om hetzelfde pad als Andretti te nemen, de Amerikaanse renstal dat koste wat het kost een elfde team op de grid wil worden. Hyundai Motorsport heeft alleen nog het probleem dat er momenteel geen Formule 1-teams zijn die publiekelijk hebben laten weten te koop te zijn, echter voor een goede prijs is alles mogelijk. Vanwege de teleurstellende resultaten doen geruchten de ronde dat Alpine haar betrokkenheid in de koningsklasse wil afschalen. Red Bull wordt door het nieuwe Concorde Agreement mogelijk gedwongen zusterteam VCARB te verkopen. Gene Haas doet verder weinig investeringen in de infrastructuur van zijn Haas F1 Team en wie weet wordt hij overtuigd zijn team te verkopen als Hyundai met een aantrekkelijk bod komt.

