Inmiddels zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk toch wel de vertrouwde stemmen van de Formule 1 in Nederland. Zij hadden grote schoenen om te vullen na het jarenlang vertrouwde geluid van Olav Mol. Heemskerk blikt terug op de lastige start van het commentaarduo voor Viaplay.

Na jarenlange uitzending voor onder meer Ziggo Sport, RTL7 en Sport1 verdween het vertrouwde commentaar van Mol aan het begin van 2022 van de buis. Het gloednieuwe Viaplay besloot destijds om niet door te gaan met de 'oude garde' en mannen als Mol, Jack Plooij en Rob Kamphues aan de kant te schuiven voor een frisse wind in de Nederlandse Formule 1-uitzendingen. Men nam Valkenburg en Heemskerk in dienst om het commentaar tijdens Grands Prix in Nederland te verzorgen en het nieuwe duo had in de beginfase van de nieuwe rol veel moeite om de harten van de Nederlandse fans, die jarenlang het commentaar van Mol gewend waren, te veroveren.

Olav Mol vervangen

Heemskerk blikt in de Formule 1-paddockpraat-podcast terug op de start van zijn nieuwe baan: "Ik heb een jaar of tien commentaar gedaan, maar dan deed je twee of drie races per jaar. Het was niet iets waar ik heel bedreven in was. Dan ineens ben je Formule 1-commentator en ga je 24 races doen, of op het begin 22 races. Je weet: er luisteren heel veel mensen naar. Op het begin voel je wel even die druk en was het heel erg spannend. Het was gewoon een hele uitdaging om natuurlijk ook ineens Olav Mol te vervangen. Dat is een naam die een enorme legacy heeft neergelegd in Nederland en de Formule 1 toch wel groot heeft gemaakt. In een keer sta jij daar en moet jij het gaan doen. Dat was wel heel spannend, absoluut."

Brede rug

De commentator kreeg samen met zijn collega veel negativiteit over zich heen in de beginfase. Hij krijgt de vraag hoe hij die periode zag: "Interessant", lacht Heemskerk. "Mijn grootste geluk is altijd dat ik geen sociale media heb. Daarmee filter je echt enorm. Dat is wel heel erg lekker. Zoals ik al zei: ik heb een hele brede rug en ik laat het snel van mezelf afglijden en heb er niet zo erg last van. Natuurlijk merk je in het begin toch wel dat het je af en toe steekt. Op het begin is het natuurlijk al spannend en probeer je het goed te doen. Als mensen dan zeggen dat ze het niks vinden, is het niet leuk om te horen in het begin. Maar als je op het gegeven moment zoveel races doet, kun je het makkelijker naast je neerleggen." Heemskerk geeft toe dat collega Valkenburg het wat zwaarder had: "Nelson is veel emotioneler dan dat ik ben. Ik ben veel rationeler en kan het makkelijker naast me neerleggen. Dat is wel het voordeel in dat je het met z'n tweeën doet. Je krijgt alle twee shit over je heen. Je gaat samen het avontuur aan en kunt wel makkelijker het proces verwerken samen."

