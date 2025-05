Hoewel de technische storingen van Viaplay de laatste tijd wat minder leken, zijn er op social media toch veel klachten over een storing tijdens de derde vrije training in Spanje, die zojuist is verreden.

Sinds 2022 is Viaplay de uitzendgemachtigde van de koningsklasse en namen zij het stokje over van Ziggo Sport. In het eerste seizoen waren er klachten over de beeldkwaliteit, maar ook over het geluid onder de beelden. Veel van die klachten zijn inmiddels verholpen, maar enkele fans hebben de derde vrije training niet kunnen zien en delen hun ongenoegen op de socials.

Klachten Viaplay

Het is weer zo ver met deze godvergete KUT ZENDER #viaplay ben er nu helemaal klaar mee @viaplaysportnl en ik eis m’n geld terug !!! pic.twitter.com/fEiDv7vF3m — Nico Elings (@NicoDeKatz) May 31, 2025

Zoek anders even op de term Viaplay. https://t.co/9dCYrAU7TP — R. Reyaard 🎗️ (@RReyaard) May 31, 2025

Koop alsjeblieft de rechten terug van de F1... Vreselijk dat viaplay — Vlindertje68 (@Vlindertje68) May 31, 2025

@viaplaysportnl WTF viaplay? Wát een kutzooi WEER! Kan ineens niet meer inloggen en wachtwoord reset lukt werkt ook niet. Wát een ongekende #fail weer🤮 — povermania (@povermania) May 31, 2025

Ja F1TV heb ik hier ook maar genoeg liefhebbers hebben nog gewoon Viaplee vanwege de Premier League. Maar Viaplee is gewoon een smerig inhalig graaiend klotebedrijf dat schijt heeft aan kwaliteit en abonnees. Alles voor de bühne. Om te kotsen gewoon. — FC Utrecht Champs (@fcutrechtchamps) May 31, 2025

Hier hetzelfde. Ik ben er nu klaar mee en zeg mijn abonnement op. — Circuits of the past (@Circuitsotpast) May 31, 2025

Moet Viaplay het ook wel doen. Had stilstaand beeld zonder geluid. Waardeloos. Hopelijk opgelost als kwalificatie begint. — Hans de Vries (@JJdV) May 31, 2025

Ik dacht al dat ik gek was met elke keer wachtwoord fout #viaplay — Lindsay (@Teener_girls) May 31, 2025

Toch lijkt het een internationale storing te zijn:

Men Viaplay ser ut så här... pic.twitter.com/TS0qWl3isF — grobyc80 (@grobyc80) May 31, 2025

