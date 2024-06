Het komende weekend staat de Grand Prix van Canada voor de deur en het team van Red Bull Racing hoopt terug te slaan na de zeperd in Monaco. Max Verstappen blikt vooruit op de aanstaande race en heeft mooie woorden over voor Sergio Pérez die op dinsdag zijn contract bij het team verlengde.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Max Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam en het team van Ferrari dus een stuk dichterbij kon komen in de stand.

Canada

Tijd om terug te slaan dus voor de Oostenrijkse formatie. Verstappen blikt vooruit op de volgende race op de kalender: "Na een lastig weekend in Monaco ben ik deze week met het team teruggegaan naar de fabriek om me op de sim voor te bereiden op de Grand Prix van Canada. Het circuit hier is heel uniek. Er zijn een aantal old school kerbs en er zijn een hoop mogelijkheden om in te halen. Het wordt hier nog belangrijker om een goede set-up voor de auto te hebben met een goede balans tussen snelheid op de rechte lijn en goede stabiliteit tijdens het remmen. Het is altijd leuk om terug te keren in Montreal. Het is een unieke setting, de sfeer in de stad is geweldig en de fans zijn heel gepassioneerd."

Verlenging Pérez

Vervolgens gaat Verstappen ook nog in op zijn teamgenoot voor volgend seizoen. Pérez en Red Bull bevestigden op dinsdag dat de Mexicaan ook na 2024 doorgaat bij het team en als teamgenoot van Verstappen blijft fungeren: "Het is geweldig nieuws dat Checo bij heeft getekend tot en met 2026 en ik ben blij dat we onze succesvolle samenwerking van de afgelopen twee jaar voort kunnen zetten. We hebben vorig seizoen een recordbrekend jaar neergezet en het team is ontzettend sterk. Ik kijk ernaar uit om voort te borduren op dit succes in de komende twee jaar", besluit de drievoudig wereldkampioen.

