Max Verstappen en het team van Red Bull Racing hebben het dit jaar voorlopig een stuk lastiger te halen dan in 2023. Het komt allemaal niet vanzelf en teams als Ferrari en McLaren hangen de kampioen van vorig jaar in de nek. De Nederlander zelf het het verkleinen van het gat allang aan zien komen.

Met de Grand Prix van Monaco zit de tweede Europese race van het seizoen er alweer op en daar waar het buiten Europa er lange tijd op leek dat Red Bull dit jaar eenvoudig ging domineren, lijkt het gat met teams als Ferrari en McLaren toch steeds kleiner te worden. Ook tijdens de race in Monte Carlo, toch één van de mindere races van Max Verstappen zijn team, ging het allemaal niet van harte. Sergio Pérez haalde door een crash met Kevin Magnussen de tweede ronde niet eens, terwijl Verstappen na een kleurloos weekend als zesde over de streep kwam en het team van Ferrari dus een stuk dichterbij kon komen in de stand.

Verstappen wist het al

Voorlopig lijkt het er dan ook op dat de spanning in het wereldkampioenschap langzaam maar zeker terug weet te keren, in ieder geval in de strijd om het constructeurskampioenschap. Verstappen is totaal niet verbaasd over de laatste ontwikkelingen en stelt dat het mogelijk de rest van het jaar zo door zal gaan: "Ik wist dat het nooit zoals vorig jaar zou gaan worden. Het is behoorlijk zeldzaam om een seizoen als dat te hebben. Ik heb altijd al geweten dat dit jaar een beetje anders ging zijn. Overigens denk ik totaal niet aan de positie in het kampioenschap of iets dergelijks. Er zijn nog zoveel races te gaan", citeert PlanetF1 de coureur.

Restant van het seizoen

De drievoudig wereldkampioen vervolgt: "Sommige races zijn iets beter voor ons, terwijl sommige races juist weer wat minder zijn. Aan het einde van de dag, komt het hopelijk allemaal goed. De auto's liggen een stuk meer bij elkaar. Sommige auto's werken beter op stratencircuits, sommige werken beter in de snelle bochten en sommige in de lagesnelheidsbochten. Het zal dus behoorlijk variëren", besluit de Nederlander als hij kijkt naar het restant van het huidige Formule 1-seizoen.

