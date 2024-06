Max Verstappen heeft natuurlijk al meermaals in zijn loopbaan aangegeven niet tot late leeftijd door te willen in de Formule 1 en interesses in andere raceklassen te hebben. Karun Chandhok denkt dat het geen gek idee is dat de Nederlander er op een bepaald moment een jaartje tussenuit knijpt.

Verstappen loopt alweer enige tijd mee in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen lijkt dit seizoen de grote kanshebber om nummer vier aan zijn uitpuilende prijzenkast toe te voegen. Waar de teller uiteindelijk gaat eindigen, hangt van veel factoren af. Het is bijvoorbeeld de vraag hoe lang de 26-jarige coureur van plan is om actief te blijven op het hoogste toneel van de motorsport. Verstappen heeft in het geleden al vaak aangegeven niet tot een leeftijd van bijvoorbeeld Lewis Hamilton of Fernando Alonso door te willen rijden in de Formule 1. De Limburger heeft verschillende andere interesses, waaronder het rijden in andere raceklassen en het simracen.

Artikel gaat verder onder video

Sabbatical

George Russell suggereerde eerder deze week al dat het best kan dat Verstappen er met een 'sabbatical' een jaartje tussenuit knijpt en ook Chandhok ziet dat zomaar gebeuren: "Een paar weken geleden zorgde ik voor wat chaos op social media door te stellen dat Verstappen een jaar weg zou kunnen gaan uit de Formule 1. De controversiële start van het Red Bull-seizoen, met een zaak van Christian Horner, lijkt vader Jos Verstappen boos gemaakt te hebben en heeft de harmonie tussen het Verstappen-kamp en Horner gedestabiliseerd. Dit heeft voor een hoop speculatie gezorgd", zo schrijft de analist in een stuk voor The Intercooler.

Jaar weg uit Formule 1

Chandhok vervolgt: "Ik weet niet zeker of Max Red Bull verlaat voor een ander team. Hij is open geweest over zijn ambities om andere types sport uit te oefenen en niet zijn hele leven in de Formule 1 te zitten. Het is het racen waar hij van houdt en dat hoeft niet in de Formule 1 te zijn. Het is duidelijk dat Max op een ongelofelijk hoog niveau presteert en jong genoeg is om een pauze te nemen en sterk terug te komen als hij dat graag wil. Hij is al zijn hele leven op kartbanen en de wereld aan het rondreizen. Hij heeft zijn jongensdroom van het wereldkampioen worden in de Formule 1 al in 2021 bereikt. Na dit jaar is hij waarschijnlijk viervoudig wereldkampioen. Ik vraag me af of hij naar een nieuwe uitdaging zoekt om zijn mojo terug te vinden en als herboren terug te komen."

Gerelateerd