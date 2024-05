Max Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat hij liever F1 Grands Prix domineert dan dat hij er op de baan voor moet vechten. Indirect is de coureur van Red Bull Racing toch blij met het verlies in Miami, want het heeft hem doen realiseren dat hij nog steeds om de Formule 1 geeft.

In 2021 konden de fans genieten van een van de spannendste titelgevechten in de geschiedenis van het wereldkampioenschap waarin de strijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race werd beslist. Echter, in de twee seizoenen die volgden, wist Verstappen al ruim voor de finalerace de wereldtitel veilig te stellen. Red Bull heeft de technische reglementen die in 2022 werden geïntroduceerd, volledig onder de knie ten opzichte van de concurrentie. Het Oostenrijkse team heeft 26 van de laatste 29 races gewonnen, waarvan 24 op de naam van Verstappen.

Niet wat de fans willen horen

"Tenminste 20 seconden!", antwoordde Verstappen lachend op de vraag van Sky Sports F1 of hij liever wilde winnen na een intens strijd op de baan van start tot finish of domineren met een voorsprong van 20 seconden. "Ik heb een boel spannende gevechten gehad in mijn leven en ik vind het een stuk leuker nu we er zeker van zijn dat we kunnen winnen met een grote voorsprong. Dat is natuurlijk niet wat de fans willen horen, maar ik ben een eerlijke vent. Ik ben hier om te winnen en om mijn eigen succes te creëren."

Perfectie is motivatie

De Limburger legt uit dat hij, ook al wil hij andere dingen ervaren zoals de 24 Uur van Le Mans, nog wel een poos in de Formule 1 wil blijven. Hij baalde er namelijk van dat hij de afgelopen Grand Prix van Miami niet op zijn naam schreef. "Uiteraard word ik boos wanneer dingen gebeuren die we hadden kunnen voorkomen. Ik denk dat dat juist goed is dat ik nog steeds boos word, omdat als ik niet boos word, dan betekent het dat het me niet boeit. En wanneer het je niet boeit, dan doe je niet langer je best. Je moet je op dat moment je bestaan in de sport gaan afvragen. Ik hou van winnen, ik hou ervan om aan de top te staan en ik hou van werken met al deze geweldige mensen in het team. Ik denk dat wat mij erg motiveert is het altijd proberen zo dicht mogelijk tegen perfectie aan te zitten."

