Hoewel het al een tijdje rustig lijkt bij Red Bull Racing is Max Verstappen volgens Auto Motor und Sport nog altijd zijn opties vanaf 2026 aan het bekijken. Zo breekt op dat moment het nieuwe motorreglement aan en het vertrouwen in een succesvolle Red Bull Ford-combinatie lijkt toch wat minder te zijn.

Het duurt nog wel even voordat het 2026-seizoen van start gaat, maar veel coureurs zitten op dit moment al te kijken naar het team met de meeste overwinningskansen vanaf dat moment. Red Bull Racing maakt nu nog gebruik van Honda-motoren, maar zal vanaf 2026 samen met Ford de Red Bull Powertrains-power unit introduceren. Het gesteggel in de top van het team is al veelvuldig onderwerp van gesprek geweest en met het vertrek van Adrian Newey, is één kopstuk al verdwenen.

Stoelendans

De stoelendans werd in 2024 geopend door Lewis Hamilton die aankondigde dat hij vanaf 2025 als Ferrari-coureur door het leven gaat. Daardoor moet Carlos Sainz op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Het Duitse medium stelt dat de Spanjaard tussen twee vuren zit. Zo is hij namelijk afhankelijk van Verstappen. Mocht de Limburger bij Red Bull Racing blijven, dan is er een plekje bij Mercedes en andersom.

Motorreglement 2026

Volgens AMuS zou een overstap van Verstappen in 2026 naar Mercedes echter een stuk logischer zijn. Dat heeft alles te maken het nieuwe reglement waarbij er meer wordt geleund op de krachtbron en Mercedes heeft in 2014 laten zien dat zij dat spelletje beter snappen dan het grondeffect. Toto Wolff heeft daarnaast aangegeven dat hij graag wil wachten op de drievoudig wereldkampioen.

Timing is voor Verstappen leidend

Het lijkt er op dat Wolff dan ook even geduld moet hebben. Zo stelt het Duitse medium dat als Verstappen zijn overstap nog voor het 2025-seizoen bekendmaakt, dan is adviseur Helmut Marko niet langer beschermd. Christian Horner zou met die kennis weten dat zijn kopman nergens heen kan in 2025 en op die manier Marko buitenspel zetten, zonder dat Verstappen daar iets aan kan doen, met zijn clausule. In dat geval zou Verstappen niet in staat zijn om de timing van het vertrek zelf te bepalen.

