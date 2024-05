Waarom test de FIA met spatborden en wanneer worden deze ingezet? | GPFans Specials

Vorige week was Ferrari aan de beurt om de spatborden te testen en hiervan doken diverse foto's op. Het was misschien een wat gek gezicht, maar het onderdeel wordt getest, om de spray achter de auto's te verminderen en daarmee de veiligheid te verhogen. Waarom dit in het leven wordt geroepen en hoe dit werkt, leggen we aan je uit in deze GPFans Special.

De toppers kunnen zich tijdens regenraces onderscheiden van de mindere goden. Toch wordt er de afgelopen jaren steeds minder vaak geracet tijdens regenbuien. Dat heeft niet alleen te maken met de banden van Pirelli, ook de vele spray, de regendruppels die achter de auto in de lucht worden gegooid, zouden het zicht belemmeren van de coureurs en dat zorgt dan weer voor onveilige situaties. Iets wat de FIA liever niet ziet.

Extreem weer

De afgelopen jaren werden verschillende races onderbroken door extreem slecht weer. Een voorbeeld hiervan was de Grand Prix van België in 2021. Diverse stortbuien hielden flink huis rondom Circuit Spa-Francorchamps en de wedstrijd werd afgedaan met slechts drie rondjes achter de safety car. Ook de Grand Prix van Japan in 2022 is hiervan een voorbeeld. Die race werd in eerste instantie uitgesteld vanwege de regenbuien en vervolgens ingekort, waardoor er minder punten voor de zege werd uitgedeeld. Max Verstappen pakte dat weekend zijn tweede wereldtitel.

Huidige idee: spatborden

Om het racen op een veilige manier door te laten gaan, wordt er nagedacht over het verminderen van spray. Dit geldt niet alleen voor de Formule 1, ook de juniorenklassen moeten gebruik kunnen maken van de oplossing. Het hoofd van de eenzitters van de FIA, Nikolas Tombazis vertelde dat er daarom spatborden moeten komen. Daardoor worden de regendruppels niet de lucht ingegooid, maar wordt dit op de baan gehouden, althans zo was de gedachte. De eerste test vond in juli 2023 plaats op Silverstone en het team van Mercedes nam daar de test voor haar rekening. De resultaten waren echter niet hoopgevend. 'Te klein' en het 'maakte geen tastbaar verschil', zo vertelde Tombazis in december bij The Race over die test.

Ferrari test spatborden in Fiorano

Begin mei mocht Ferrari testen met de verbeterde versie van de spatborden. Deze waren een stuk groter, maar op de foto's was toch nog wel flink wat spray te zien. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat dit het finale product zal zijn. Daarnaast speelt er nog een ander effect een rol: het grondeffect. De hedendaagse Formule 1-auto haalt de neerwaartse druk uit het zuigende effect onder de auto en dat zou voor nog meer spray zorgen en daarom was het in het vorige tijdperk Formule 1 toch een minder groot probleem.

Primeras fotos de los nuevos guardabarros que se están probando en Fiorano para disminuir spray en condiciones mojado. Se cubre prácticamente toda la rueda. Sigue habiendo el spray generado por el difusor, pero en la comparativa se nota mejora en la visibilidad

📷 @formu1a__uno pic.twitter.com/FhXSKrnh21 — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 9, 2024

Wanneer officieel?

Momenteel zijn de spatborden nog een proefballonnetje en het is niet zeker of en wanneer we de spatborden binnen de Formule 1 gaan zien. De pijlen zijn gericht op de introductie van het element in 2025, maar 2026 is ook een optie. Het project heeft als doel om het opspattende water met 50 procent te verminderen, daarnaast moeten de spatborden gemakkelijk te monteren moeten zijn, zodat het na een regenbui ook weer van de auto afgehaald kan worden. Het is momenteel nog een concept en er zijn nog een heleboel punten om weg te werken voor de FIA. Of dit daadwerkelijk de oplossing zal gaan worden, dat zal de tijd moeten gaan uitwijzen.

