Eén van de bijzondere dingen van de afgelopen weken is natuurlijk het verhaal van Franz Hermann, ook wel Max Verstappen genoemd. Hoewel hij op veel applaus kan rekenen voor zijn ritje op de Nordschleife, vinden sommigen het ook vreemd dat Red Bull hem toestand te gaan rijden. Guenther Steiner geeft ook zijn mening.

Tussen Miami en Imola had Verstappen natuurlijk een weekje vrijaf van de Formule 1 en het racebeest dat de Nederlander is, besloot om maar eens een test op de Nordschleife te gaan rijden, het iconische circuit in Nürburg. De viervoudig wereldkampioen stapte daar achter het stuur van een Ferrari 296 GT3 van zijn eigen team Verstappen.com Racing, waarmee hij prompt het ronderecord verbroken bleek te hebben. De Limburger probeerde daar incognito te racen onder de naam van Franz Hermann, al werd dat snel opgemerkt.

Artikel gaat verder onder video

Max een ware racer

De afgelopen weken gaat het dan ook veelvuldig over zijn ritje in Duitsland. Hoewel er veel positieve geluiden zijn, is er ook kritiek. Het zou onder meer gevaarlijk zijn om daar te rijden, waardoor sommige criticasters niet begrepen waarom Verstappen zomaar daar mocht racen van de Red Bull-leiding. Steiner spreekt in een exclusief gesprek met GPFans over het verhaal van Franz Hermann: "Ik vind het behoorlijk cool. Het is gaaf om zoiets te doen. We weten allemaal dat Max een ware racer is. Hij houdt van racen. Als hij een 24uurs-race wil doen, is dat een goed ding om te doen."

Strand of Nordschleife?

Over het gevaar van racen op de Nordschleife is hij duidelijk: "Het is niet zo dat hij gaat motorracen. Hij rijdt in een auto! Natuurlijk is het zo dat het niet dezelfde auto is als een Formule 1-wagen. Het is echter wel iets dat hij doet, waardoor hij geen schade zal oplopen in een Formule 1-auto." Vervolgens krijgt hij de vraag hoe hij zou reageren als hij in Christian Horner zijn schoenen stond: "Cool, ik zou helemaal voor zijn. Als hij de tijd ervoor heeft en het hem niet belemmert in de Formule 1, ga ervoor. Een hoop coureurs doen een hoop andere dingen. Zij gaan op het strand liggen, hij gaat op de Nürburgring rijden."

Gerelateerd