Volgens Viaplay-CEO Roger Lodewick kan een toekomstige samenwerking met Grand Prix Radio, het station waar Olav Mol nog altijd commentaar geeft, niet uitgesloten worden. De CEO legt in F1 aan tafel uit dat er op dit moment wordt nagedacht over de radiorechten en dat een samenwerking nooit uitgesloten kan worden.

Vanaf 2022 is Viaplay de uitzendgemachtigde in Nederland. Het eerste jaar had Grand Prix Radio nog de Nederlandse rechten, maar daar kwam begin 2023 een eind aan. Het station is daarom naar België uitgeweken en op die manier kan het geluid van Mol, maar ook Jack Plooij nog steeds onder de beelden worden gezet. De radiorechten zijn momenteel in handen van Viaplay, maar buiten een samenwerking met DPG Media, wordt hier niet tot nauwelijks gebruik van gemaakt.

Viaplay onderzoekt samenwerkingen

In de podcast legt Lodewick uit dat dit in de toekomst moet gaan veranderen. Een samenwerking met Grand Prix Radio wordt dan ook niet uitgesloten. "Nederland is zo klein dat je met iedereen moet durven samenwerken." Het Scandinavische bedrijf heeft zich verzekerd van de beeldrechten tot en met 2029 en op dit moment bekijkt de streamingdienst de beste mogelijkheden om dit te exploiteren. "We weten sinds twee, drie weken dat we de rechten hebben voor de komende tijd. Nu kunnen we rustig kijken, wat gaan we doen." Daarin wordt een samenwerking niet uitgesloten. "Ik spreek met Alexander [Stevens, mede-oprichter GPR] best vaak en sinds het begin al. Samenwerking, daar moet je nooit nee tegen zeggen. Hoe dat eruit gaat zien, dat kunnen we nu gaan bekijken", zo legt Lodewick uit.

Over hoe dat eruit moet gaan zien en wanneer dit gaat starten en of dit uberhaupt met Grand Prix Radio zal zijn, dat is volgens de CEO nog te vroeg om te zeggen. Hij bekijkt simpelweg alle opties. "Niks is uitgesloten. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Tot drie weken geleden wisten we niet hoe onze toekomst eruitzag. Dus je hebt wel ideeën", aldus Lodewick.

