Aankomend weekend is het weer zover, want dan komt de Formule 1 in actie op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Max Verstappen laat weten dat dat echter niet de enige race is die hij zal doen.

Het Italiaanse circuit, gelegen tussen de Adriatische kust en Bologna, heeft al een boel races van de koningsklasse mogen organiseren. Het was in 1980 de gastheer van de Italiaanse Grand Prix vanwege verbouwingen op Monza, en het was zo'n populair evenement dat het van 1981 tot en met 2006 het thuis werd van de Grand Prix van San Marino. In 2020 keerde Imola terug op de kalender vanwege de coronapandemie, aangezien de Formule 1 probeerde zoveel mogelijk races goed te maken zonder de hele wereld te moeten afreizen. Het was de bedoeling dat het maar eenmalig zou zijn, maar Imola bleef nog op de kalender als de vervanger van China en sleepte een contract voor tot en met 2025 binnen. Helaas ging de Grand Prix van Emilia-Romagna vorig jaar niet door vanwege dodelijke overstromingen.

Stints na F1-sessies

Van de twintig coureurs op de F1-grid zal Verstappen het drukst hebben van iedereen aankomend weekend. Hij kondigde namelijk tijdens een livestream van Team Redline aan de virtuele 24 Uur van de Nürburgring te gaan doen en die wordt op 18 en 19 mei gehouden op iRacing. "Ik doe mee aan de 24 Uur," zei de Limburger, terwijl hij afgelopen zondag meedeed aan virtuele races op de Nürburgring Nordschleife en Spa-Francorchamps. Dat betekent dat hij na de Formule 1-sessies op Imola en de bijbehorende mediaverplichtingen van vrijdag of zaterdag, afhankelijk van het timeslot waarin hij racet, zijn stints in de 24-uursrace zal moeten doen. Het is nog niet bekend met wie van zijn Redline-ploegmaten hij een GT3-auto zal delen. Verstappen deed afgelopen winter ook al mee aan de Digital Nürburgring Endurance Series waarin hij twee races wist te winnen, de een met Rudy van Buren en de ander met Max Wenig, en zal dus goed voorbereid zijn op de iRacing ADAC 24h Rennen Nürburgring.

