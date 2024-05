Volgens Helmut Marko mag Daniel Ricciardo gewoon door bij VCARB en zal hij dus in ieder geval nog deelnemen aan de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna volgende week. Geruchten deden de ronde dat Liam Lawson vroeg of laat zou worden opgeroepen bij het zusterteam van Red Bull Racing.

Ricciardo werd na 2022 door McLaren de laan uitgestuurd, maar hij keerde halverwege 2023 terug in de koningsklasse van de autosport. De Australiër kreeg een tweede kans bij AlphaTauri (nu RB) als vervanger van de teleurstellende Nyck de Vries. Na slechts één finish in de punten vorig jaar maakt Ricciardo nu een lastig begin van het seizoen 2024 mee. Na Bahrein, Saoedi-Arabië, Australië en Japan, waar hij niet in de buurt van de top tien kwam, kreeg hij een nieuw chassis en plotseling kwam de pace terug. De Honeybadger was op jacht naar de punten in China, maar werd uitgeschakeld door de Aston Martin van Lance Stroll bij een herstart. In de Sprint in Miami werd Ricciardo indrukwekkend vierde door Carlos Sainz en Oscar Piastri achter zich te houden, maar in de zondagsrace werd hij kleurloos vijftiende, terwijl Yuki Tsunoda drie plekken goedmaakte voor P7.

Rijderswissel later in 2024 niet uitgesloten

"De geruchten dat Ricciardo zal worden vervangen door Liam Lawson op Imola zijn onzin," liet Marko weten bij Speedweek. "Liams manager uit Nieuw-Zeeland was daar [in Miami], en blijkbaar heeft hij bepaalde dromen en die lekt hij dan aan de media, inclusief die van Nieuw-Zeeland. Niks hiervan is gepland in Imola." De hoofdadviseur van Red Bull kan een rijderswissel later in het seizoen echter niet uitsluiten. "Natuurlijk kijken we hier wel naar voor de toekomst."

Marko is in ieder geval wel tevreden met de prestaties van de andere RB-coureur. "[Yuki] Tsunoda ging zeker steeds beter als het niet was geweest voor de race in China." Dat is tot nu toe het enige Grand Prix-weekend van het seizoen waar Ricciardo de overhand had op Tsunoda. De Japanner kwam ook niet aan de finish in Shanghai, nadat hij was geraakt door Kevin Magnussen. "Maar als Yuki door blijft gaan zoals hij in de rest van de races deed, dan is het zeker een goede aanbevelingsbrief die hij daarmee afgeeft," aldus de 81-jarige Oostenrijker.

