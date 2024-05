Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft duidelijk gemaakt dat Max Verstappen en Red Bull Racing zich niet al te veel zorgen maken na de zege van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Miami.

Norris boekte afgelopen weekend in Miami zijn eerste zege, iets waar naast het consistente rijden van Norris nog twee andere redenen voor werden aangewezen. Ten eerste de schade aan de vloer van Verstappen, schade die voorkwam dat hij na de safety car het tempo van Norris bij kon houden. Ten tweede de safety car, die voor Norris op een ideaal moment kwam. Hij reed toen al op P1, omdat veel coureurs al naar binnen waren gegaan voor de safety car. Norris bleef zo op P1 en werd daarna niet meer ingehaald. Sterker nog: hij reed meer dan zeven seconden weg en boekte zo zijn eerste zege in F1.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Conclusies na de Grand Prix van Miami: Verstappen, Norris en Aston Martin

Marko zag McLaren sneller zijn dan Verstappen en Red Bull

In gesprek met OE24 laat Marko zich uit over het weekend in Miami. "Ik had helaas gelijk dat we gewoon te langzaam waren. Max gelooft dat de schade niet zo ernstig was. Het was een feit dat we langzamer waren dan McLaren. Max heeft een zeer goede relatie met Norris. Hij neemt hem vaak mee in het vliegtuig en ze spreken ook regelmatig af om te simracen. Betreffende het feestvieren lijkt Max nog wat te kunnen leren van Norris. Maar nu is het vrezen dat Lando op de baan nog gevaarlijker voor hem wordt, omdat de druk nu weg is."

OOK INTERESSANT: Steiner weet wanneer dominantie Red Bull en Verstappen in F1 voorbij kan zijn

Red Bull niet bang voor McLaren en Norris als concurrent Verstappen

Veel mensen willen zelfs nog verder gaan en suggereren dat dit het moment is waarop Norris en McLaren definitief een uitdaging gaan vormen voor Red Bull en Verstappen. Marko maakt zich daar echter een stuk minder zorgen om. "Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Norris staat meer dan vijftig punten achter. Bovendien brengen we in Imola een upgrade waar ik veel van verwacht. Maar Miami liet zien dat we ons op het sportieve moeten concentreren."

Gerelateerd