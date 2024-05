De F1 Grand Prix van Miami leverde, dankzij het rijgedrag van Kevin Magnussen en Lewis Hamilton, de zege van Lando Norris, het teleurstellende weekend van Aston Martin en nog veel meer, meer dan genoeg gespreksstof op. De belangrijkste conclusies na de race in de Verenigde Staten.

Max Verstappen, winnaar van vier van de vijf races in 2024 en een drievoudig wereldkampioen die zes van de zes pole positions heeft veroverd dit seizoen, begon vanaf P1 aan de race in Miami en was na de start van de race ook de grote favoriet om de race te winnen. Een VRC, gecreëerd door Verstappen zelf door over een paaltje te rijden, en een safety car (na crash Logan Sargeant) zorgde er echter voor dat Norris ineens op P1 reed en Verstappen op P2. Schade aan de vloer van Verstappen, waar een gat in zat, bleek voldoende voor Norris om weg te rijden en de zege veilig te stellen.

Norris profiteert van gat in vloer Verstappen en safety car

Norris is wederom bezig met een goed en consistent seizoen en reed ook in Miami weer een goede race. De vorige keren dat hij kans maakte op een zege viel alles echter niet goed, iets wat afgelopen zondag wel het geval was. De Brit profiteerde van de safety car, omdat hij als enige voorin nog niet gestopt was en al op P1 reed. Daardoor reed hij bij de herstart ook weer vooraan en bleef hij daar ook rijden. Dit kwam deels ook omdat Verstappen schade had aan zijn auto, met een gat in zijn vloer als voornaamste veroorzaker van het verlies van downforce en bestuurbaarheid. Norris voorkomt met zijn zege in Miami dat hij zestien podiumplekken zou behalen zonder een keer de race te winnen, wat een record zou zijn geweest.

McLaren en Ferrari in de buurt van Red Bull

Tijdens vier van de vijf races was het tot nu toe zo geweest dat Red Bull, en dan vooral Verstappen, in een eenzame competitie reden op zondag. In Australië was dit als enige raceweekend niet het geval, maar veel mensen vroegen zich af hoe dit was geweest als Verstappen toen niet was uitgevallen en Perez gewoon zonder tear-off onder zijn auto had gereden. Afgelopen weekend in Miami bleek dat McLaren en Ferrari echter niet zo ver weg zitten van Red Bull. Ondanks dat ook hier weer mee moet worden gerekend dat Verstappen voor de helft van de rest met een gat in zijn vloer reed, waren de gaten in 2024 en 2023 nog nooit zo klein geweest. Het zal McLaren en Ferrari hoop geven voor de lange periode in Europa die nu tot september voor de deur staat.

Kevin Magnussen kent een bizar weekend

Het is dat Lando Norris de race won, maar anders was Kevin Magnussen het grootste onderwerp van gesprek geweest afgelopen weekend. Magnussen verzamelde zes penalty's en zag een ander onderzoek uiteindelijk geen straf opleveren. Tijdens de sprintrace werd Magnussen drie keer bestraft voor het behalen van een voordeel door de baan te verlaten (dertig seconden) en nog eens vijf seconden straf voor track limits/zonder goede reden de baan verlaten. Dit was al 35 seconden in totaal en ook nog eens drie strafpunten. Op zondag ging de Deen van Haas vrolijk verder door een crash met Logan Sargeant te veroorzaken (tien seconden straf en twee strafpunten) en vervolgens twintig seconden straf te krijgen voor het maken van een pitstop onder de safety car zonder de banden te verwisselen (alleen de neus werd verwisseld). 65 seconden straf en vijf strafpunten is het totaal van Magnussen afgelopen weekend. De Deen staat nu op tien van de twaalf strafpunten die een coureur maximaal mag hebben voordat hij een raceweekend geschorst wordt.

Tsunoda maakt wederom sterke indruk

Het is bijna een vaste alinea in de artikelen met daarin de belangrijkste conclusies, maar na afgelopen zondag mag wederom geconcludeerd worden dat Yuki Tsunoda met een ijzersterk seizoen bezig is. De Japanner bleef gedurende de race uit de problemen en duels en kon daarnaast net zoals Norris profiteren van de safety car. Daardoor eindigde hij uiteindelijk zevende en scoorde hij weer solide punten. Daar waar de twee sessies rondom de sprintrace een minder groot succes waren (kwalificatie P15, sprintrace P8), was de kwalificatie en de race weer goed. Daniel Ricciardo maakte het juist omgekeerd mee: uitstekende begin van het weekend (kwalificatie P4, sprintrace P4), daarna een matige Grand Prix met een vijftiende plaats als eindresultaat.

Aston Martin kan snelheid niet vinden

Aston Martin is in 2024 vaak in de top tien qua race pace te vinden na een Grand Prix, maar afgelopen zondag was alles anders. Lance Stroll eindigde op P17 en kon zijn ritme totaal niet vinden, terwijl zelfs Fernando Alonso het lastig had om competitief te zijn. Een negende plaats was dan nog een acceptabel resultaat, maar het team scoorde afgelopen weekend het laagste aantal punten dit seizoen. Het team zal hopen dat er richting de races in Europa verbetering te zien zal zijn, want Mercedes was afgelopen weekend sneller.

Sauber gaat wederom de fout in

Sauber heeft, eigenlijk het hele seizoen al, de zevende auto van de grid. Het probleem is alleen dat het team om meerdere redenen, fouten van coureurs, betrouwbaarheidsproblemen, slechte pitstops of een slechte strategie, nooit echt in de buurt komt van de top tien. Ook afgelopen weekend ging het team weer in de fout door, als enige, strategisch gezien te kiezen voor een stint op de soft band. Bottas begon zelfs op de soft band, maar verloor daar alleen maar plaatsen mee. Zhou ging later nog voor een stint op de soft band, maar ook dit pakte totaal niet uit. Met een veertiende en zestiende plaats eindigde het team weer kleurloos buiten de punten.

