Max Verstappen geeft toe dat hij een tijdje na de race pas zag dat de vloer dankzij zijn foutje ernstig beschadigd was, waardoor er tijdens de F1 Grand Prix van Miami niet veel meer in bleek te zitten dan P2. Toch is Verstappen ook kritisch op de RB20 zelf.

Verstappen begon, zoals elke race in 2024, zondag in Miami vanaf pole position en kon deze positie bij de start ook behouden. Daarna reed de Nederlander echter niet weg van de auto's van McLaren en Ferrari, want meer dan drie seconden bleek het gat niet te worden. Vervolgens reed Verstappen tot frustratie van zichzelf en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, tegen een paaltje aan. De VSC zorgde niet voor een voordeel voor de zes coureurs vooraan, maar de safety car daarna wel. Vooral Lando Norris profiteerde, terwijl Verstappen net voor de safety car naar binnen was gekomen. De Nederlander zakte zo naar P2, terwijl Norris eerste lag. Daarna reed Verstappen met schade aan zijn vloer de tweede plaats over de streep, maar een aanval op Norris zat er niet meer in. Ondanks pole voor zowel de sprintrace als de Grand Prix, een zege tijdens de sprintrace en P2 tijdens de race op zondag heeft het weekend in Miami een zure nasmaak achtergelaten bij Verstappen.

Verstappen over schade aan vloer RB20 Red Bull

Tijdens de persconferentie van de top drie na de race zei Verstappen in eerste instantie dat hij geen schade had aan zijn vloer. Verstappen was dan ook verrast toen hij hoorde dat Horner met Red Bull schade had ontdekt aan de vloer. "Het voelde niet anders, dus ik weet het niet. Misschien was het al beschadigd. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik raakte dat paaltje en toen was mijn tempo hetzelfde, dus ik wist niet echt of er schade was." Na de persconferentie had Verstappen echter een ander verhaal. Tegenover onder meer Motorsport.com zegt Verstappen even later dat de schade aan de vloer hem toch wel fataal is geworden in het gevecht met Norris om de zege, een gevecht dat daardoor eigenlijk nooit echt een gevecht was. "Toen we de auto weer bij de pitbox hadden [na de race], kwamen we erachter dat de vloer beschadigd was. Er zat een gat in de vloer en dat zou kunnen komen door het raken van dat paaltje."

Verstappen voelde zich in Miami nooit comfortabel

Dat er schade was aan de vloer, hielp niet echt mee aan het totaalplaatje van de RB20 dat door Verstappen wordt geschetst tijdens de persconferentie. Rondom de sessies die met de sprintrace te maken hadden, was de Nederlander al kritisch. De auto was volgens de Nederlander daarna voor de kwalificatie en de race wel wat beter, maar de drievoudig wereldkampioen voelde zich nog steeds niet comfortabel in de auto. "Ik heb me het hele weekend niet heel comfortabel gevoeld met de afstelling. Op mediums ging het nog wel, maar op de harde band was het een drama. We hadden weinig grip en geen goede balans in langzame bochten. Ik kon niet echt op de achterkant vertrouwen en in snelle bochten had ik veel onderstuur. Met die twee problemen kun je niet echt een goede balans vinden, omdat je eigenlijk twee verschillende dingen wilt bereiken. Ik moest het doen met de grip die ik had en dat was niet veel."

