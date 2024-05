Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, moest na de F1 Grand Prix van Miami toegeven dat er frustratie was over het feit dat Max Verstappen zijn eigen race heeft verpest door de vloer van de RB20 te beschadigen na een fout van de drievoudig wereldkampioen. Horner geeft toe dat Red Bull dit weekend 'met een blauw oog' is ontsnapt.

Tegenover Speedweek begint Horner met felicitaties aan het adres van Lando Norris, die de race won voor Verstappen en Charles Leclerc en daarmee zijn eerste zege in F1 boekte. "Hij werkte een foutloze race af, en verdiende zijn eerste Grand Prix-zege volledig. Petje af voor Lando en McLaren." Als Horner zich dan op zijn eigen team focust, moet ook hij erkennen dat het voor Red Bull in de eerste bocht van de race meteen afgelopen had kunnen zijn. "Het is niet zo dat alles slecht ging bij ons. Sterker nog, we hebben onze voorsprong in beide kampioenschappen vergroot. Daarnaast was Sergio Pérez erg agressief bij de start, en het scheelde niks [in de eerste bocht]. We hadden na enkele seconden geen van onze auto's meer in de race kunnen hebben. Dat was een hachelijk moment en het was heel close. Wat dat betreft zijn we met een blauw oog ontsnapt hier."

Horner kritisch na schade aan vloer Verstappen

Tijdens de eerste fase van de race kreeg Verstappen het vervolgens niet voor elkaar om meer dan drie seconden weg te rijden van de rest van het veld. Vervolgens zag Horner dat Verstappen een fout maakte, over een paaltje reed en daarbij zijn vloer beschadigde. "Helaas raakte Max één van die paaltjes bij de chicane, en een deel van dat paaltje beschadigde de vloer van de auto. Ik kan niet in detail treden over hoeveel tijd dat kostte, maar het was absoluut geen voordeel." Tegenover Motorsport.com gaat Horner nog wat verder in op de schade. "Het was een aanzienlijk stuk aan de linker achterkant van de vloer. Daar miste een deel en bovendien was de vloer nogal aan het flexen. Het heeft zeker niet geholpen."

Horner zag Red Bull pech hebben met timing safety car

Daarna had Red Bull, zo zag Horner, ook nog eens pech met de timing van de safety car. Verstappen was daarvoor namelijk net naar binnen geweest, daar waar Norris nog buiten was. "We hadden een beetje pech met de timing van de Safety Car-periode. Dat hoort echter bij de autosport, en deze moet je op de kin nemen. Max klaagde erover dat de auto gleed, maar wij denken dat het glijden van de auto te maken had met de schade aan de vloer van de auto. Ik wil verder de prestatie van Lando en McLaren ook op geen enkele manier onderuithalen. Ze toonden geweldige snelheid en deden alles goed. De Safety Car-periode pakte in hun voordeel uit en gaf Lando banden die zes of zeven ronden nieuwer waren dan die van Max, maar dat hoort ook bij de sport."

