De FIA heeft laat in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) nog wat penalty's uitgedeeld na de F1 Grand Prix van Miami, die gewonnen werd door Lando Norris. Hier is geen verandering in gekomen, maar er zijn nog wel twee straffen uitgedeeld die zorgen voor veranderingen in de uitslag.

Norris won de race door na de safety car weg te rijden van Max Verstappen en niet meer om te kijken. Norris eindigde uiteindelijk op P1, voor Verstappen en Charles Leclerc. Aan deze top drie is niks veranderd. De vierde plaats van Carlos Sainz was echter in het geding vanwege een mogelijke penalty na het contact met Oscar Piastri, die tijdens het gevecht schade opliep aan zijn neus. Deze neus moest vervangen worden, met als gevolg dat er geen punten meer in zouden zitten voor de Australiër. Na afloop moesten de twee coureurs naar de stewards vanwege een mogelijke overtreding van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2d van de International Sporting Code van de FIA, waarin staat dat het veroorzaken van een ongeluk gerapporteerd zal worden bij de stewards met mogelijke straffen tot gevolg. De FIA heeft besloten dat Sainz de controle over zijn auto verloor bij de bocht, maar niet op een extreme manier. Daarom krijgt de Spanjaard vijf seconden straf en een penaltypunt in plaats van de normale tien seconden straf en twee penaltypunten. Sainz zakt hierdoor van P4 naar P5, waardoor Sergio Pérez van P5 naar P4 gaat.

Magnussen voegt nog een straf toe

De FIA heeft echter geen enkele coureur dit weekend vaker bij de stewards langs zien komen dan Kevin Magnussen, die op zaterdag al vier straffen kreeg rondom de sprintrace. Op zondag kreeg de Deen tijdens de race al een straf van tien seconden, met daarnaast twee penaltypunten op zijn licentie, voor het veroorzaken van de crash met Logan Sargeant. Daar ontstond een safety car uit, en tijdens die safety car-periode zou Magnussen artikel 55.11 van het sportief reglement hebben overtreden. Deze regel stelt dat je alleen naar binnen mag komen om je banden te verwisselen, terwijl Magnussen alleen zijn voorvleugel verving en de banden onaangeraakt bleven. Hiervoor moest hij na afloop naar de stewards, die hem nog een straf van twintig seconden gaven nadat Haas had toegegeven dat dit hun fout was. Hierdoor komt Magnussen op P19 terecht in plaats van P18 en schuift Alex Albon door naar P18. Belangrijker voor Magnussen is echter dat hij geen penaltypunten krijgt voor dit vergrijp, vooral omdat Haas dus als schuldige aan is gewezen. Daardoor blijft hij op tien van de maximaal twaalf penaltypunten staan en ontloopt de Deen voorlopig nipt een schorsing voor een raceweekend. De komende raceweekenden staat hij echter wel op scherp, waarbij elk vergrijp hem een schorsing voor een race kan gaan kosten.