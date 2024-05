De F1 Grand Prix van Miami zit erop en het was Lando Norris die de race in Florida op zijn naam wist te schrijven. Achter hem werd er hard gevochten om de rest van de posities. Drie coureurs moeten zich nu melden bij de stewards.

Max Verstappen kwam prima weg van zijn plek vanaf pole, maar een te laat remmende Sergio Pérez schakelde hem bijna uit. Oscar Piastri profiteerde van het momentje en schoof op naar de derde plek. De McLaren-coureur haalde vervolgens Charles Leclerc in voor de tweede positie. Na de pitstops kwam hij echter weer achter de Monegask terecht en werd vervolgens onder druk gezet door de andere Ferrari van Carlos Sainz. Ze raakten elkaar in bocht 17, resulterend in schade aan de papaya-kleurige bolide. Piastri moest opnieuw naar binnen voor een nieuwe voorvleugel en werd uiteindelijk dertiende. Sainz kwam als vierde aan de finish.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris pakt sensationele eerste zege in Miami: "Dit werd wel tijd, hé?"

Naast Piastri en Sainz ook Magnussen

Piastri en Sainz moeten zich nu melden bij de stewards. De wedstrijdleiding heeft het duo op het matje geroepen vanwege een mogelijke overtreding van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2d van de International Sporting Code van de FIA, waarin staat dat het veroorzaken van een ongeluk gerapporteerd zal worden bij de stewards met mogelijke straffen tot gevolg.

OOK INTERESSANT: Verstappen finisht P2 maar is blij voor Norris: "Gaat niet zijn laatste overwinning zijn"

Kevin Magnussen had het niet naar zijn zin op de zondag op het Miami International Autodrome. Hij raakte Logan Sargeant die vervolgens uit zijn thuisrace crashte. Magnussen kreeg hiervoor een tijdstraf van tien seconden. Deze incasseerde hij tijdens de Safety Car-periode die hijzelf had veroorzaakt. De Deen stopte voor tien seconden bij zijn Haas-crew en wisselde alleen zijn voorvleugel en niet zijn banden, en dat zou volgens artikel 55.11 van het sportief reglement niet mogen. Daarin staat dat je alleen een pitstop mag maken achter de Safety Car met het doel om een bandenwissel te maken.

Gerelateerd