Max Verstappen kon zijn pole position niet omzetten in een overwinning tijdens de F1 Grand Prix van Miami. Lando Norris profiteerde van een Safety Car-periode en wist de wedstrijd in Florida op zijn naam te schrijven. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plek.

Verstappen kwam prima weg bij de start op het Miami International Autodrome, al werd hij wel bijna uitgeschakeld door Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez. Oscar Piastri schoof op naar de tweede positie voor de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. De Limburger kon niet echt wegrijden van de Australiër en zijn voorsprong werd niet groter dan zo'n vier seconden. Norris vocht ondertussen rond de vijfde plek met onder andere Pérez, maar toen de Safety Car op de baan kwam voor een crash van Logan Sargeant, moest hij nog een pitstop maken. Dankzij de gele vlaggen kon Norris vooraan blijven tijdens de bandenwissel. Verstappen kon de McLaren vervolgens niet bijhouden na de herstart en kwam als tweede over de streep. Wel breidt hij zijn leiding in de puntenstand uit.

Mediums niet fantastisch, hards nog lastiger

"Soms win je, soms verlies je," begon Verstappen bij de traditionele top drie-interviews. "Daar zijn we allemaal wel aan gewend in de racerij. Vandaag was het best lastig. Het voelde op de mediums al niet fantastisch. We reden wel weg, maar niet op de manier zoals we dat horen te doen. Tijdens de pitstops hoorde ik over de rondetijden van de McLarens en ik dacht: 'Oei, dat is best wel snel'. Toen we eenmaal gewisseld waren naar de harde banden, hadden zij gewoon de pace, zeker Lando die echt aan het vliegen was. Die stint was ongelooflijk lastig voor ons, maar als een slechte dag betekent finishen op P2, dan is dat prima."

Norris verdiende winnaar

"Ik ben ook heel blij voor Lando," vervolgde de man die vanaf pole was vertrokken. "Het zat er al een hele tijd aan te komen en het zal ook niet zijn laatste overwinning zijn. Hij verdient het zeker vandaag." Verstappen ging vervolgens in op de balans van de RB20. "Onderstuur, overstuur - ik had gewoon erg weinig grip met alle vier de banden. Dat is iets wat we moeten gaan begrijpen." Op de vraag van 2009-wereldkampioen Jenson Button of hij denkt dat dit de ware pace van de McLaren is, antwoordde Verstappen lachend: "Ik hoop het niet!"

