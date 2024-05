Donald Trump (77) is aanwezig bij de Formula 1 Grand Prix of Miami, zo werd zojuist bevestigd. De voormalig president van de Verenigde Staten werd op beeld vastgelegd toen hij het Miami International Autodrome betrad en dook vervolgens de garage in van het Formule 1-team van McLaren, waar hij sprak met diverse grote namen uit de koningsklasse.

Dat Trump aanwezig is bij de Grote Prijs van Miami, mag een verrassing heten, want eerder nog werd een inzamelingsactie voor zijn presidentscampagne tegengehouden door de organisatie van het raceevenement. Steven Witkoff, een goede vriend van Trump, wilde de Paddock Club Rooftop Suite afhuren om deze vervolgens voor politieke doeleinden te gebruiken, maar de organisatie van de Grand Prix stak hier een stokje voor en dreigde de suitelicentie in te trekken en iedere manier van toegang tot het circuit te blokkeren. Maar plots stond hij vandaag in de paddock: Trump. En het is niet dat hij geen warm welkom kreeg, want op beelden op X is te zien hoe Trump onder luid applaus van de fans ontvangen wordt en ook de kopstukken van de Formule 1 gingen uitgebreid met hem in gesprek.

Trump in gesprek met Ben Sulayem en Domenicalli

Kort nadat Trump arriveerde op het circuit van Miami, ging hij de paddock in om een bezoekje te brengen aan de garage van het Formule 1-team van McLaren. Daar sprak hij - in het zicht van alle toeschouwers en journalisten - al kort met CEO Zak Brown, alvorens het tweetal naar binnen vertrok. En daar praatte Trump en Brown nog even verder met een aantal prominente kopstukken van de sport, waaronder FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1-CEO Stefano Domenicalli. Waar de gesprekken precies over gingen, is onduidelijk, maar Trump kreeg duidelijk een warm welkom van de hoge bazen van de sport.

