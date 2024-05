Lando Norris sleepte zijn allereerste overwinning in de koningsklasse binnen tijdens de F1 Miami Grand Prix. Max Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar om de zege van de McLaren-coureur te vieren, gingen de goede vrienden op stap, iets waar Lewis Hamilton wel om kon lachen toen hij de beelden zag.

Norris ving de wedstrijd op het Miami International Autodrome aan vanaf de vijfde positie en vocht de eerste stint alleen maar met Sergio Pérez. De Brit bleef het langst buiten en voerde het tempo op met zijn oude mediums. Vervolgens kon hij een gratis pitstop maken, toen de safety car op de baan moest komen vanwege de crash van Logan Sargeant. Na de herstart reed hij weg van Verstappen op jacht naar zijn eerste zege. McLaren hoopt met meer upgrades uiteindelijk het gat naar Red Bull Racing te dichten.

Niet zo hard gefeest

"Soms win je, soms verlies je," vertelde Verstappen na de race. "Maar als een slechte dag betekent finishen op P2, dan is dat prima." Hij leek vooral blij te zijn voor Norris. Ze gingen die zondagnacht dan ook samen feesten in Miami in de gentleman's club E11even.

Hamilton zag de beelden later op social media, en werd op de mediadag in Imola gevraagd naar hoe hij zijn eerste overwinning ervaarde. "Dat was zo lang geleden", antwoordde de zevenvoudig wereldkampioen tegenover onder andere GPFans. "Die van George was een stuk korter geleden, dus misschien kan je het beter hem vragen", waarop Russell zei: "Wij feestten niet zo hard als Lando". Hamilton kon er wel om lachen: "Lando en Max, die gingen wel hard volgens mij". Van zijn eigen eerste zege in Canada in 2007 herinnert hij zich niet zoveel meer. "Ik weet alleen nog dat ik samen met mijn vader was en dat we samen uiteten gingen. Het beste moment was op het podium staan, naar beneden kijken en je vader daar zo te zien. Dat herinner ik me vooral."

