Esteban Ocon heeft een contract bij het Alpine F1-team dat eind 2024 afloopt. Het is nog niet bekend of hij bij de Franse equipe doorgaat of vanaf 2025 een nieuwe werkgever heeft. Ocon hint dat hij een kanshebber bij Mercedes zou kunnen zijn.

Er zijn momenteel nog liefst elf stoeltjes te vergeven voor het Formule 1-seizoen van volgend jaar. Alpine heeft nog geen enkele coureur bevestigd en volgens eerdere berichten lijkt niet alleen Ocon maar ook Pierre Gasly het zat te zijn dat Alpine zo ver is teruggezakt in de pikorde. Bij Mercedes is er naast George Russell nog een zitje vrij, aangezien Lewis Hamilton de transfer zal maken naar Ferrari. Ocon wordt al bijna tien jaar gesteund door de Zilverpijlen, ondanks dat hij voor andere constructeurs heeft gereden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ocon en Gasly hebben het gehad bij Alpine, kansen voor Mick Schumacher'

Zo snel mogelijk zekerheid

"We gaan het zien. Je weet hoe het is in de Formule 1 en hoe snel dingen kunnen veranderen," begon Ocon tegenover onder andere GPFans op de mediadag in Imola. "Het belangrijkste is om zo snel mogelijk zekerheid te hebben. Dat is voor mij zoals altijd een duidelijk doel. Ik wil niet voor de tweede keer de prijs betalen, zoals dat het geval was eind 2018. Dat was geen goede herinnering voor mij en niet iets wat ik uit prestatieoverwegingen deed." Hij werd bij Racing Point (nu Aston Martin) vervangen door Lance Stroll, aangezien diens vader Lawrence de teameigenaar werd, maar had een informele deal met Renault gesloten. Echter, het Franse team bood onverwachts Daniel Ricciardo een contract aan en Ocon moest 2019 langs de zijlijn doorbrengen als de reservecoureur van Mercedes.

OOK INTERESSANT: Ocon zag Verstappen 'oneerlijke' stap maken: "Ik was toen echt kwaad"

Overleg met Wolff

Ocon vertelde verder dat hij vindt dat hij het verdient om op de grid te staan vanwege zijn goede resultaten, niet alleen nu maar ook in het verleden. Of zijn toekomst bij Alpine ligt of bij een ander team is nog niet bekend, maar de Fransman hint dat hij een kanshebber zou kunnen zijn bij Mercedes. "Ik word nog steeds gemanaged door hem, ja," antwoordde hij op de vraag of Mercedes-teambaas Toto Wolff nog steeds zijn manager is. "Ik ben nog steeds een Mercedes-junior, en de managementkant ligt ook bij Mercedes, dat is niet veranderd sinds 2015. We overleggen het vaak met Gwen [Lagrue, adviseur van het Mercedes-coureursprogramma] en met Toto. Wij beslissen samen wat het beste is voor mijn toekomst."

Gerelateerd