Esteban Ocon won het Europese Formule 3-kampioenschap van 2014, maar kon niet meteen doorstromen naar de Formule 1 in tegenstelling tot Max Verstappen. De Fransman, die tegenwoordig in de koningsklasse uitkomt voor Alpine, vond dat oneerlijk, maar geloofde erin dat zijn tijd nog wel zou komen.

Nadat ze elkaar al vaak genoeg in het karten waren tegengekomen, stonden Verstappen en Ocon ook allebei op de F3-grid in 2014. De laatstgenoemde sleepte de titel binnen met negen overwinningen. Verstappen won een race meer, maar werd derde in de eindstand vanwege een handvol meer uitvalbeurten. Toch kreeg de Limburger een belletje van Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko met als resultaat een contract bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso. Bij Ocon was het geld na 2014 praktisch gezien op, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff en adviseur van het rijdersontwikkelingsprogramma Gwen Lagrue namen hem onder hun vleugel en plaatsten hem bij ART Grand Prix in de GP3, het team van Frédéric Vasseur. Na het winnen van het kampioenschap in 2015 kwam hij het jaar daarop in de DTM terecht, maar halverwege het seizoen werd hij opgeroepen bij Manor om Rio Haryanto te vervangen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: ">'Ocon en Gasly hebben het gehad bij Alpine, kansen voor Mick Schumacher'

Bittere pil

"Van Max, om de titel niet te winnen maar als derde te eindigen, en dan naar F1 te gaan, terwijl ik niet eens de optie had door te gaan met racen, dat was een bittere pil om te slikken," legde Ocon uit bij The High Performance Podcast. "Ik was echt kwaad toendertijd. Het was moeilijk, echt heel erg moeilijk. Het was niet eerlijk voor mij dat... Ik wil niet zeggen dat ik [per se toen] naar de Formule 1 moest, omdat ik er altijd wel in geloofde dat mijn tijd nog zou komen, dat als ik hard genoeg bleef werken en resultaten scoorde, dat mijn tijd altijd wel zou komen. Maar op dat soort momenten was ik er niet zeker van of ik überhaupt kon door blijven gaan met racen, en ik vond dat niet eerlijk. Ik ben blij dat Toto, Gwen, Fred, al die mensen ook inzagen dat het oneerlijk was en vonden oplossingen voor mij om door te gaan."

Gerelateerd