Mick Schumacher maakt kans op een zitje in de Formule 1 bij de fabrieksformatie van Alpine, zo meldt het Duitse F1-Insider. Volgens de doorgaans goed ingevoerde site hebben zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly het wel gezien bij de kwakkelende renstal.

Mick Schumacher maakte begin 2021 zijn debuut in de Formule 1 als coureur voor het team van Haas. De zoon van de legendarische Michael Schumacher wist teammaat Nikita Mazepin achter zich te houden, maar maakte tegelijkertijd geen torenhoge indruk. Mazepin werd vlak voor de start van het seizoen van 2022 naar de deur verwezen door Haas, waarna Kevin Magnussen zijn rentree maakte bij het team. Aan de Deen had Schumacher een behoorlijke kluif. Haas besloot eind 2022 het contract van Schumacher daarom niet te verlengen.

Sindsdien is de 25-jarige coureur in dienst bij het Formule 1-team van Mercedes als reservecoureur, terwijl hij daarnaast voor Alpine uitkomt in World Endurance Championship. Schumacher hoopt nog altijd een rentree in de koningsklasse te maken, maar naarmate de tijd verstrijkt, lijken die kansen te slinken. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet al eens weten de Duitser waarschijnlijk niet te kunnen helpen, terwijl de overige renstallen geen interesse in Schumacher lijken te hebben.

Mogelijkheden bij Alpine?

Nu lijkt er echter toch een opening. F1-Insider meldt dat Esteban Ocon het wel gezien heeft bij Alpine in de Formule 1, terwijl ook Pierre Gasly om zich heen aan het kijken zou zijn. Schumacher rijdt al voor Alpine in andere kampioenschappen, en heeft volgens de Duitse site daarom goede papieren om bij de Franse formatie zijn rentree op het hoogste niveau te maken. "De eerste stap zou een test binnenkort kunnen zijn met een Alpine van twee jaar geleden", leest het onder andere. "Ook Renault-topman Luca de Meo is positief over de betrokkenheid van de Duitser."

