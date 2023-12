Remy Ramjiawan

Donderdag 7 december 2023 08:02

Mick Schumacher heeft onthuld dat het team van Haas pas aan de vooravond van de laatste race van het 2022-seizoen in Abu Dhabi heeft bevestigd dat ze hem niet meer zagen zitten.

Schumacher werd in 2021 aangesteld als coureur van Haas, naast Nikita Mazepin. Het duo reed met een wagen waar totaal geen gang in zat, maar alle pijlen waren gericht op het nieuwe reglement. In 2022 kreeg de Duitser in Kevin Magnussen een nieuwe teamgenoot, maar kon hij, zeker in de openingsfase van het jaar, niet schadevrij blijven. Uiteindelijk werd 'Schumi' vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg.

Artikel gaat verder onder video

Timing niet ideaal

"Het is duidelijk dat alles vrij laat is gebeurd", zo vertelt Schumacher bij Formula1.com over het bericht dat hij moest vertrekken bij Haas, eind 2022. "Ik kreeg de dag voordat het laatste weekend begon, te horen dat ik in 2023 niet op de grid zou staan. Het is dan dus wel een beetje laat om op zoek te gaan naar andere plaatsen, wat natuurlijk niet geweldig is." Uiteindelijk kon hij aan de slag gaan bij Mercedes, maar dat had simpelweg te maken met het gebrek aan tijd, om een ander team te vinden. "We hebben de optie genomen die Mercedes ons eerder dat jaar had gegeven dat als er niets zou vrijkomen, ik hier een plek zou hebben, dus dat hebben we gedaan en hier zijn we nu."

World Endurance Championship

Toch heeft Schumacher voor het 2024-seizoen, naast zijn werkzaamheden bij Mercedes, uitzicht op racen. Zo is hij onlangs bevestigd als één van de zes coureurs voor het team van Alpine in het World Endurance Championship. Toch heeft de zoon van de zevenvoudig kampioen nog altijd zijn pijlen gericht op de Formule 1.