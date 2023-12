Vincent Bruins

Vrijdag 29 december 2023 20:03 - Laatste update: 20:44

Bernie Ecclestone had Mick Schumacher graag bij het juniorprogramma van Red Bull gezien in plaats van bij die van Ferrari. De voormalige baas van de Formula One Group is van mening dat de energydrankfabrikant hem beter had kunnen helpen en en hoopt dat de jonge Duitser nog een kans krijgt in de Formule 1.

Schumacher voegde zich begin 2019 bij de Ferrari Driver Academy en maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 na het winnen van het Europees Formule 3-kampioenschap en het FIA Formule 2-kampioenschap. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kwam uit voor Haas wat met de Ferrari-krachtbron rijdt. In zijn eerste seizoen scoorde hij geen punten, maar in 2022 kwam de teller op 12 te staan na twee puntenfinishes. Toch waren zijn prestaties niet goed genoeg om zijn zitje te mogen behouden en hij werd vervangen door de meer ervaren Nico Hülkenberg. Schumacher zette zijn handtekening onder een contract van Mercedes om daar vanaf 2023 de reservecoureur te worden. Daarnaast zal hij volgend jaar ook nog in actie komen in het FIA World Endurance Championship met Alpine.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton spreekt geruchten over burn-out tegen: 'Maar wel lastig om positief te blijven'

Red Bull in plaats van Ferrari

Ecclestone denkt dat Schumacher nog deel zou nemen aan Grands Prix, als hij een Red Bull-junior in plaats van een Ferrari-junior was geweest: "Bij Red Bull zou hij veel beter begrepen zijn bijvoorbeeld," vertelde hij tegenover RTL Deutschland. "Ze zouden hem hebben geholpen en omhoog geleid. Nu moet hij vechten en volhouden, en laten zien dat hij nog steeds in staat is om met goede prestaties te komen. In het beste geval zullen mensen hem zien en zeggen: 'We hebben hem nodig'. En niet andersom, dat hij op zoek is naar iemand die hem binnensleept vanwege zijn naam. Hij moet zijn naam nu vergeten en zich als persoon ontwikkelen." Het contract van Sergio Pérez bij Red Bull loopt eind 2024 af en het is nog niet bekend wie de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Daniel Ricciardo en Liam Lawson uit het kamp van AlphaTauri zouden kandidaten zijn. Maar Ecclestone hoopt dat Schumacher nog een kans krijgt in de koningsklasse. "Hopelijk zullen de teams opnieuw naar hem kijken en denken: 'Misschien hebben we een fout gemaakt en geven we hem nog een kans'."