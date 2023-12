Vincent Bruins

Donderdag 28 december 2023 19:31

Er zouden geruchten de ronde doen dat Lewis Hamilton een burn-out heeft, maar de Mercedes-coureur spreekt deze geruchten tegen. Wel is hij emotioneel gezien op na zo'n lang seizoen, zo geeft de Brit toe, maar dat heeft niet te maken met de Formule 1 zelf.

Hamilton maakte een jaar mee met hoogte- en dieptepunten, maar om na zo'n seizoen derde te liggen in de eindstand is toch wel iets om tevreden over te zijn, zou je zeggen. Eerst leek Fernando Alonso de voornaamste rivaal te zijn van de zevenvoudig wereldkampioen, maar in de slotfase van het seizoen waren de ogen van Hamilton vooral gericht op Sergio Pérez. Onder andere een crash in Qatar en de diskwalificatie in de Verenigde Staten gooide echter roet in het eten in die strijd om de positie achter Verstappen. Hamilton scoorde uiteindelijk zes podiums in 2023 en verdedigde samen met George Russell de tweede plek in het constructeurskampioenschap voor Mercedes ten opzichte van Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Emotioneel op

"Ik heb geen burn-out," vertelde Hamilton tegenover Arab News. "Ik heb het liever niet steeds over het seizoen zelf, maar ik denk dat ik emotioneel gezien wat meer op ben aan het eind van dit jaar. Het is natuurlijk een ontzettend lang seizoen geweest. Ik denk dat het ook met al deze negativiteit in de wereld behoorlijk veel moeite kost om een positieve mindset te blijven behouden gedurende het jaar."

OOK INTERESSANT: Bottas eerlijk over periode bij Mercedes als teamgenoot Hamilton: "Vijf jaar in ontkenning"

Heleboel positiviteit in paddock

Op de vraag of hij dan ook denkt aan de oorlog in Israël en Gaza, antwoordde Hamilton: "Uiteraard, hoe kan je dat niet? Ik denk dat het voor ons een hele rare periode is geweest, omdat we in zo'n bubbel zitten [in de paddock]. We komen aan op allerlei verschillende plekken en er is een heleboel positiviteit in onze kleine bubbel. Het is ontzettend teleurstellend om te zien hoe landen en regeringen ermee omgaan en om dan te bedenken dat we leven in 2023. Met alles wat er in het verleden is gebeurd, lijkt het er niet op dat we ook maar iets hebben geleerd. Dus om dat te verwerken en gewoon aan de slag te gaan, is moeilijk. Het is overal op social media, dus er gaat geen dag voorbij dat je zoiets niet op het nieuws tegenkomt. Je probeert gewoon positief te blijven door de donkerste tijden."