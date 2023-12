Lars Leeftink

Valtteri Bottas, die jarenlang bij Mercedes teamgenoot was van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, zegt dat hij bij het team dat het vorige tijdperk in F1 domineerde lang in 'ontkenning was' en zich pas na een paar jaar besefte dat Hamilton verslaan niet mogelijk was. De Fin is openhartig over zijn periode bij Mercedes.

Bottas was, nadat Nico Rosberg als wereldkampioen eind 2016 afscheid nam van de koningsklasse, van 2017 tot eind 2021 teamgenoot van Hamilton. Tijdens deze seizoenen maakte Bottas geen schijn van kans tegen Hamilton, die op het seizoen 2021 na tijdens elk seizoen met Bottas als teamgenoot wereldkampioen werd. Bottas moest het vaak met een tweede plaats doen, zowel tijdens races als in het kampioenschap. Toen in 2022 een nieuw tijdperk in F1 voor de deur stond, vond Bottas het een goed moment om te vertrekken bij Mercedes. De Fin ging naar Alfa Romeo om daar de kopman te zijn, terwijl George Russell zijn opvolger was bij Mercedes.

Bottas in ontkenning

In gesprek met Motorsport.com zegt Bottas dat hij zichzelf lang voor de gek hield bij Mercedes als teamgenoot van Hamilton. “Je moet in ontkenning zijn. Ik ben bijna vijf jaar lang ieder jaar in ontkenning geweest. Ik wilde ieder seizoen terugkomen en om de titel vechten en ik moest in mezelf geloven. Pas toen ik wist dat ik zou vertrekken had ik vrede met bepaalde dingen. Ik accepteerde sommige dingen. Tijdens je carrière maak je zulke dingen mee. Met Lewis accepteerde ik het laatste jaar pas dat ik in gelijk materiaal over het hele seizoen lastig had om hem te verslaan en dat hij op bepaalde gebieden waarschijnlijk beter is. Als coureur zijnde is het lastig om dat toe te geven.”

Bottas wil geen klootzak zijn

Veel steun of wat extra motivatie vanuit het team zat er voor Bottas bij Mercedes niet in, maar volgens de Fin is dit ook meer dan logisch en had hij dit niet nodig. "Nee, het waren open discussies. Alles was gebaseerd op feiten en wat ze konden zien op de data. Je kon de gemiddelde verschillen in kwalificatie- of racepace zien. Niks werd vermeden. Ik heb nergens spijt van, want het was een lastige situatie voor mij, aangezien ik ieder jaar een eenjarig contract had. Ik wist dat ik in dit team 'begraven' moest worden als ik voor het kampioenschap wilde gaan." De Fin wist dat hij rustig moest blijven. "Als ik me zou gaan gedragen als een klootzaak, was ik mijn baan snel kwijtgeraakt. Ze konden altijd iemand anders aantrekken."