Lars Leeftink

Woensdag 27 december 2023 14:02 - Laatste update: 14:03

Jim Ratcliffe, eigenaar van INEOS en daardoor deels eigenaar van Mercedes, heeft zijn volgende investering gedaan. Het sportief noodlijdende Manchester United, voetbalclub in Groot-Brittannië, is de volgende investering van Ratcliffe.

Het is inmiddels geen verrassing meer dat Ratcliffe nu deels eigenaar van Manchester United is geworden, aangezien de onderhandelingen al een tijdje liepen en de huidige eigenaren van de voetbalclub al een tijdje op zoek waren en aan het onderhandelen waren met Ratcliffe, maar ook met andere investeerders. Er waren wat zorgen vanuit de minderheidsaandeelhouders, maar de deal is nu toch beklonken. Ratcliffe is nu voor 25% eigenaar van Manchester United (1.5 miljard euro) en heeft verder niets te maken met INEOS. Ratcliffe gaat 300 miljard dollar investeren, waarvan 200 miljard dollar nu en 100 miljard dollar aan het einde van 2024. Het gaat hier dus om een persoonlijke investering. Het bedrijf INEOS (met Ratcliffe als eigenaar) is, net zoals Toto Wolff en de Mercedes-Benz Group, voor 33% eigenaar van het F1-team van Mercedes.

Reactie Ratcliffe

Ratcliffe reageert dolenthousiast op zijn nieuwe investering. "Als lokale jongen en al mijn hele leven supporter van de club, ben ik erg blij dat we een overeenkomst hebben kunnen sluiten met het bestuur van Manchester United die ons de managementverantwoordelijkheid over de voetbalactiviteiten van de club delegeert. Hoewel het commerciële succes van de club ervoor heeft gezorgd dat er altijd fondsen beschikbaar zijn geweest om trofeeën te winnen op het hoogste niveau, is dit potentieel de afgelopen tijd niet volledig benut. We zullen de wereldwijde kennis, expertise en talenten van de bredere INEOS Sport-groep inbrengen om de club verder te helpen verbeteren, terwijl we ook fondsen verschaffen om toekomstige investeringen in Old Trafford mogelijk te maken. We zijn hier voor de lange termijn en erkennen dat er veel uitdagingen en hard werk in het verschiet liggen, die we zullen benaderen met nauwgezetheid, professionaliteit en passie. We zijn vastbesloten om met iedereen bij de club samen te werken - het bestuur, het personeel, de spelers en de fans - om de club vooruit te helpen. Onze gezamenlijke ambitie is duidelijk: we willen allemaal dat Manchester United weer terugkomt waar we thuishoren, aan de top van het Engelse, Europese en mondiale voetbal."