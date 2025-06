Hoewel de afgelopen dagen is bevestigd dat Toto Wolff en Max Verstappen met elkaar hebben gesproken over de toekomst, legt de teambaas van Mercedes bij Sky Sports F1 uit dat de kans op een transfer niet groot is.

Mercedes had in 2014 de mogelijkheid om Verstappen aan het Formule 1-team toe te voegen, maar Red Bull stak daar uiteindelijk een stokje voor. Mercedes kon op dat moment, met Nico Rosberg en Lewis Hamilton in de auto's, geen direct F1-zitje aanbieden, iets waar het kamp van Verstappen wel op uit was. Red Bull kon dat voor het jaar daarop wél en bevestigde Verstappen bij zusterteam Toro Rosso (nu Racing Bulls). Het blijft Wolff steken dat hij Verstappen toen misliep, en de opmars van Kimi Antonelli speelt daar ook deels op in. Toch lijkt het er nu op dat Verstappen in de toekomst alsnog voor de Zilverpijlen zou kunnen uitkomen, aangezien beide partijen recent met elkaar hebben gesproken.

Artikel gaat verder onder video

Wolff schat kansen op transfer Verstappen niet hoog in

Ondanks die gesprekken verwacht Wolff geen snelle overstap van Verstappen naar Mercedes:"Ik denk dat we met Kimi [Antonelli] en George een perfecte line-up hebben waar we erg tevreden mee zijn en die we zien als de toekomst. Maar tegelijkertijd is er een viervoudig wereldkampioen die moet beslissen wat hij in de toekomst gaat doen, en als teambaas moet je simpelweg in de gaten houden waar dat naartoe gaat. Toch schat ik de kans dat dit daadwerkelijk gebeurt, heel klein."

Na 2026 is Verstappen wellicht wel een optie

Ook vanuit Verstappens perspectief zou het logisch zijn om eerst het seizoen van 2026 af te wachten, aangezien het met de nieuwe reglementen nog maar de vraag is welk team dan over het snelste pakket beschikt. Op de lange termijn ziet Wolff echter wél mogelijkheden: "Ik weet niet wat er over drie of vijf jaar gebeurt. Daarom moet je ook nadenken over wat er op de lange termijn overwogen moet worden. Er hoeft in principe niets in ons voordeel uit te vallen, want met George en Kimi hebben we wat we willen en willen we verder. Maar als je goed wilt plannen voor de toekomst, moet je ook begrijpen wat anderen van plan zijn," aldus Wolff.