Vincent Bruins

Woensdag 27 december 2023 10:27

Mick Schumacher moest na twee seizoenen in de Formule 1 zijn stoeltje opgeven. Hij tekende bij Mercedes om daar de rol als reservecoureur op zich te nemen. Bij de Duitse formatie stond hij aan de zijlijn, maar toch heeft hij geleerd van Lewis Hamilton en George Russell.

Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1 na het winnen van het Europees Formule 3-kampioenschap en het FIA Formule 2-kampioenschap. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kwam uit voor Haas. In zijn eerste seizoen scoorde hij geen punten, maar in 2022 kwam de teller op 12 te staan na twee puntenfinishes. Toch waren zijn prestaties niet goed genoeg om zijn zitje te mogen behouden en hij werd vervangen door de meer ervaren Nico Hülkenberg. Schumacher zette zijn handtekening onder een contract van Mercedes om daar vanaf 2023 de reservecoureur te worden. Eerder dit jaar werd hij in verband gebracht met het Signatech-team van Alpine voor een test in de gloednieuwe LMDh-bolide van het Franse sportwagenmerk. Vorige maand heeft hij een contract getekend om in het FIA World Endurance Championship te gaan racen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Alpine krijgt geen toestemming om onderpresterende power unit te verbeteren'

Terugkeer in F1 na WEC?

"Ik weet als coureur nu veel meer wat ik wil van het team om me heen, van wat ik het gevoel heb waard te zijn en wat ik kan inbrengen," legde Schumacher tegenover Formula 1 uit wat hij heeft geleerd als reservecoureur bij de Zilverpijlen. "Natuurlijk was het best wel lastig om precies te weten wat mijn positie had moeten zijn, toen ik mijn debuutjaar inging in de Formule 1, en hoe ver ik kon gaan met opmerkingen en alles. Nu ik een jaar met Lewis en George heb gewerkt, weet ik wel hoe hoog de lat ligt en hoe ver ik kan gaan, en ik heb er geen problemen mee mijn informatie te delen in de toekomst. Wat betreft het rijden zelf, aangezien ik niet heb gereden, is het moeilijk om daaraan te werken. Maar over het algemeen, met alle informatie opnemen die Mercedes mij heeft gegeven, met gewoon observeren en alles, dan denk ik dat ik zeker een stap vooruit heb gemaakt." De in Zwitserland-geboren coureur kijkt uit naar zijn avontuur in het FIA WEC. "Ik heb in 14 jaar tijd nooit uit het racen gelegen, dus natuurlijk als coureur was het zeker een makkelijke beslissing en een duidelijk richting die ik op wilde, om weer te gaan racen volgend jaar. Natuurlijk zie ik het als een uitdaging, maar ik zie het ook als iets waar ik me als coureur verder kan ontwikkelen en hopelijk kan ik die ontwikkeling meenemen naar de Formule 1, als ik op een dag terugkeer in de Formule 1."