Remy Ramjiawan

Woensdag 18 oktober 2023 21:02

De FIA heeft het verzoek van Alpine om toestemming voor het verbeteren van de Renault-power unit afgewezen. Het team wilde een uitzondering onder de 'engine freeze'-regels, maar heeft dit niet gekregen volgens het Duitse Auto Motor und sport.

De zogenaamde 'engine freeze' is bedoeld om de kosten van de power units naar beneden te krijgen. Zo mochten teams tot en met 2022 nog wel werken aan de betrouwbaarheid van de motoren, maar werken aan de prestaties was uit den boze. Ferrari kwam in 2022 met een relatief onbetrouwbare motor op de proppen en daarvan plofte er vorig een aantal. Toch mocht het Italiaanse team nog wel aan de betrouwbaarheid werken en dat heeft ervoor gezorgd dat er uiteindelijk toch enkele pk's zijn gevonden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Auto Bild: 'Horner wilde macht over Red Bull Racing én AlphaTauri'

Krachtbron legt het af tegen concurrentie

De power unit achter in de Alpine zou ongeveer een tekort van zo'n dertig pk hebben ten opzichte van de concurrentie, zo meldde het Franse team. Het was de reden voor Alpine om een speciaal verzoek in te dienen bij de autobond, om aan de prestaties van de motor te kunnen werken. De Franse brigade gooide het volgens het Duitse medium op de twee procent-regel. Dat betekent dat de power units qua prestaties binnen twee procent van elkaar moeten zitten. Het oorspronkelijke idee was om het brandstofverbruik te verhogen, maar dat werd in juli al door de F1 Commission van tafel geveegd.

Geen motorgerelateerde problemen

Alpine sprak van dertig pk verlies, maar de FIA zou kleinere verschillen hebben gemeten, namelijk een verlies van zo'n 15 tot 20 pk. Volgens het rapport werd de beslissing van Renault ingegeven door de afwezigheid van significante betrouwbaarheidsproblemen die aanpassingen hadden kunnen rechtvaardigen. De problemen hadden voornamelijk te maken met de waterpomp, een aspect dat niets te maken heeft met de motorprestaties. De renstal uit Enstone heeft zich neergelegd bij de uitspraak en heeft haar zinnen nu gezet op het 2024-seizoen. Daarin wil de renstal een nieuw chassis bouwen, maar ook met een nieuwe versnellingsbak komen. De hoop is om directe concurrenten zoals Aston Martin en McLaren daarmee alsnog te evenaren.