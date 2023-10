Remy Ramjiawan

Volgens het Duitse Auto Bild is er wel degelijk wat aan de hand in de top van Red Bull Racing, hoewel beide hoofdpersonen - Helmut Marko en Christian Horner - ontkennen dat er spanningen zijn.

Afgelopen week meldde El Globo al dat het zou rommelen binnen het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz zou er een machtsvacuüm zijn ontstaan. Adviseur Marko, gesteund door de nieuwe CEO Oliver Mintzlaff zou lijnrecht tegenover teambaas Horner staan, die dan weer kan genieten van de steun van de Thaise mede-aandeelhouders.

Macht over Red Bull Racing én AlphaTauri

Kort na het overlijden van oprichter Mateschitz zou Horner zich hebben verzekerd van de steun van de Thaise mede-aandeelhouders. Met die steun op zak wilde de teambaas van Red Bull Racing, Bradley Lord (Persdirecteur Mercedes) als opvolger van teambaas Franz Tost bij AlphaTauri laten installeren. Lord had volgens F1-Insider zelf gesolliciteerd op de functie. Uiteindelijk lukte dat niet en werd het voormalig FIA-man Peter Bayer, die tegenwoordig als CEO van AlphaTauri door het leven gaat. Marko zou er namelijk voor gezorgd hebben dat Bayer niet verantwoordelijk werd voor het raceteam en de man uit Graz had daarom contact opgenomen met Laurent Mekies. Laatstgenoemde gaat aankomend seizoen dan ook beginnen als teambaas van AlphaTauri.

Marko houdt vast aan contract

Marko heeft onlangs zelf bij OE24 aangegeven: "Wanneer en hoe ik stop, wanneer het voorbij is, is aan mij om te beslissen en niet aan bijvoorbeeld de heer Horner." In eerste instantie werd gedacht dat Horner hier bij toeval werd genoemd, maar daar gelooft het Duitse medium niet in. Horner zou in hun ogen de positie van Marko willen innemen en daarmee dus ook de zeggenschap over de stoeltjes bij AlphaTauri willen krijgen. Het sluit aan bij de woorden van de tachtigjarige Oostenrijker. "Mensen proberen hun macht te herdefiniëren", zo stelde hij. Volgens de bronnen van Auto Bild zou Verstappen de kant van Marko hebben gekozen en wordt er zelfs gesteld dat als Marko het veld moet ruimen, dan zou Verstappen ook vertrekken.