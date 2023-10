Lars Leeftink

Na Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko op dinsdag, was het op woensdag de beurt aan teambaas Christian Horner om zijn zegje te doen over de geruchten rondom Red Bull. Die geruchten stellen dat er een machtsstrijd gaande is en Horner af zou willen van Marko.

Het Latijns-Amerikaanse El Globo kwam afgelopen weekend met het gerucht dat er, sinds het overlijden van mede-oprichter Dietrich Mateschitz, een machtsstrijd zou zijn binnen Red Bull. Het zou gaan tussen Horner en de Thiase-eigenaren van Red Bull aan de ene kant en Marko en Oliver Mintzlaff, opvolger van Mateschitz, aan de andere kant. Zo zou er deze week een vergadering zijn en zou de toekomst van Marko daar besproken worden, terwijl Horner tevens geen fan zou zijn van Yuki Tsunoda en Sergio Perez een ultimatum zou hebben gekregen dat hij aan het einde van 2023 op P2 in het kampioenschap moet staan om zijn stoeltje te behouden voor 2024. Anders zou hij vervangen worden door Daniel Ricciardo, terwijl Liam Lawson de Australiër dan weer zou vervangen bij AlphaTauri. Marko gaf dinsdag al aan dat er van een deel van de geruchten, de vergadering, niks klopt. Nu heeft ook Horner gereageerd.

Horner reageert

In gesprek met Mirror Sport laat Horner duidelijk weten dat hij Marko totaal niet wil zien vertrekken, maar kan hij niet ontkennen dat er soms wel degelijk meningsverschillen zijn. "Zonder Helmut zou ik ook niet in mijn huidige positie zitten. Hij heeft jonge coureurs de kans gegeven en dat heeft hij bij mij ook gedaan. We hebben altijd een zeer sterke en open relatie gehad. Natuurlijk zijn er af en toe dingen waarover we van mening verschillen, maar ik denk dat dat gezond is. Voor Helmut is het nu wel iets anders dan vroeger, sinds het overlijden van zijn vriend en collega Dietrich [Mateschitz], maar hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team. Er is absoluut geen intentie of wens van mij, of van iemand binnen het team, om dat te veranderen."

Keuze aan Marko

Volgens Horner moet Marko zelf bepalen of hij door wil gaan of niet. "Zolang hij wil doorgaan - hij is nog steeds een zeer vitale tachtigjarige - zie ik geen reden tot verandering in de manier waarop we samenwerken. Voor belangrijke beslissingen raadplegen we elkaar natuurlijk, of het nu gaat om coureurs of strategische beslissingen. Het is een samenwerking die al vele jaren goed loopt. Iedereen heeft zijn rol en functie te vervullen. "Ondanks dat het overlijden van Mateschitz impact heeft op Red Bull als geheel, heeft Horner het idee dat het team het goed heeft opgepakt. "De groep evolueert zonder zijn leider, maar het bedrijf verkeert in uitstekende gezondheid, in uitstekende vorm. We zijn op koers voor weer een recordjaar."